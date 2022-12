EQS-News: Cheplapharm AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel in der Geschäftsführung von CHEPLAPHARM



01.12.2022 / 10:07 CET/CEST

Patrick König verlässt CHEPLAPHARM auf eigenen Wunsch

Klaus Köhl wird neuer Chief Operating Officer Patrick König verlässt das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch. Patrick König ist insgesamt fast fünf Jahre für CHEPLAPHARM tätig. 2018 begann der Dipl.-Kaufmann bei dem auf etablierte Markenmedikamente spezialisierten Pharmaunternehmen als Director Global Sales. Seit März 2021 war er als Geschäftsführer und COO u.a. zunächst für Global Sales und Corporate Project Management, später auch für den Bereich Supply Chain verantwortlich. Während seiner Tätigkeit wuchs CHEPLAPHARM zu einer international führenden Pharma-Plattform mit einem Jahresumsatz von 1,08 Mrd. € heran. Edeltraud Lafer, Vorstandsvorsitzende von CHEPLAPHARM, dankt Patrick König für sein außerordentliches Engagement für CHEPLAPHARM. "Patrick König hat während seiner Zeit bei CHEPLAPHARM zahlreiche strukturelle und prozessuale Verbesserungen implementiert und damit einen entscheidenden Beitrag geleistet, um das Life Cycle Management unserer Produkte zu optimieren. Wir danken ihm für seine großen Verdienste für CHEPLAPHARM. Gleichzeitig respektieren wir seine Entscheidung und wünschen ihm für die Zukunft das Allerbeste." Ab dem 1. Dezember 2022 übernimmt Klaus Köhl als neuer Chief Operating Officer (COO) die Verantwortung für das operative Geschäft der CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH. Edeltraud Lafer freut sich, mit Klaus Köhl einen erfahrenen Branchenexperten gewonnen zu haben. Köhl kann auf über 17 Jahre Berufserfahrung in der Pharmaindustrie zurückblicken. Neben langjähriger Führungserfahrung und tiefgreifenden Kenntnissen in den Bereichen Supply Chain, Quality Management, Regulatory Affairs und Technologietransfers verfügt er als Wirtschaftsjurist über umfangreiche Expertise bei der Verhandlung komplexer, internationaler Verträge. Darüber hinaus bringt Köhl langjährige Erfahrungen im Bereich der globalen Lizensierung von Arzneimitteln in unterschiedlichen Therapiegebieten mit. ______________________________________________________________________________________________________ Über CHEPLAPHARM CHEPLAPHARM ist ein schnell wachsendes pharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Greifswald, das weltweit Marken- und Nischenprodukte anbietet. Das Familienunternehmen hat sich auf ausgewählte Wirkstoffe und Indikatonen spezialisiert und setzt auf eine internanonale Buy-and-Build-Strategie. Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com. Pressestelle: CHEPLAPHARM | Ziegelhof 24 | 17489 Greifswald | presse(at)cheplapharm.de

