Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zu Monatsbeginn stehen traditionell die Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes im Mittelpunkt des Interesses, so die Analysten der Helaba.Den Auftakt hätten bereits die Werte in Japan und China gegeben und in der Eurozone habe es schon Vorabschätzungen gegeben, sodass der Fokus in die USA gerichtet sei. Die Vorgaben vonseiten der regionalen Stimmungsbarometer seien uneinheitlich, die Mehrzahl der Indikatoren sei im November aber gestiegen. Allerdings hätten diese zumeist leichten Verbesserungen teilweise auf sehr tiefen Niveaus stattgefunden. Alles in allem könne ein weiterer Rückgang des ISM-Indexes nicht ausgeschlossen werden. Mit einem Wert im Bereich der Expansionsschwelle sollten die konjunkturellen Sorgen aber nicht wesentlich vergrößert werden. ...

