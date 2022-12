© Foto: Liu Jie - picture alliance / Xinhua News Agency



Die Fed will künftig das Tempo der Zinserhöhungen etwas verlangsamen. Das sorgt für ein Kursfeuerwerk an der Wall Street. Insbesondere Tech-Aktien legten zu.

US-Notenbankchef Jerome Powell deutet eine Verlangsamung der Zinsanhebungen an. Gleichzeitig warnte er, dass die Geldpolitik wahrscheinlich noch einige Zeit restriktiv bleiben werde, bis echte Fortschritte bei der Bekämpfung der hohen US-Inflationsrate erreicht seien.

Bei einer Rede vor der Denkfabrik Brookings Institution in Washington D.C. erklärte er am Mittwochabend: "Trotz einiger vielversprechender Entwicklungen haben wir noch einen langen Weg vor uns, um die Preisstabilität wiederherzustellen." Zuerst berichtet darüber der US-Nachrichtensender CNBC.

Und weiter: "Daher macht es Sinn, das Tempo der Zinserhöhungen zu reduzieren, wenn wir uns dem Punkt näheren, der ausreicht, um die Inflation zu senken. Der Zeitpunkt für eine Verringerung der Zinserhöhungen könnte schon auf der Dezember-Sitzung kommen."

Die Ankündigung sorgte für ein Kursfeuerwerk an der Wall Street. Besonders Tech-Aktien legten zu. Der technologielastige Nasdaq-100 schloss den gestrigen Handelstag 4,58 Prozent im Plus ab. Der breitgestreute S&P 500 ging immerhin mit einem Plus von mehr als drei Prozent aus dem Handel.

Marktexperten warnen jedoch von übertriebener Euphorie. Josh Brown, CEO von Ritholtz Wealth Management, warnt im Gespräch mit dem US-Nachrichtensender CNBC: "Powell hat auch betont, dass die Zinsen höher steigen können als ursprünglich angenommen". Und weiter: "Sie werden in den kommenden Wochen betonen, dass noch eine Reihe von Zinsschritten nötig sein werden".

Unserer Charttechnik Experte Stefan Klotter warnt ebenfalls vor übertriebener Euphorie. Seine steile These: "Es geht und ging bei dieser nun schon länger andauernden Rallye ausschließlich um die Boni der Banker. Nicht um konjunkturelle Aussichten. "

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US6311011026,US78378X1072,2455711