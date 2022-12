Berlin (ots/PRNewswire) -Der Anbieter von tragbarer Energie Eco Flow präsentiert seine WeihnachtsangeboteEcoFlow (https://www.ecoflow.com/), das umweltfreundliche Unternehmen für Energielösungen, präsentiert ab heute seine Weihnachtsangebote (https://eu.ecoflow.com/pages/christmas-sale) , um die Weihnachtszeit in Europa einzuläuten.Auf der Suche nach nachhaltigen, sinnvollen Weihnachtsgeschenken hat Ecoflow für jeden das passende Produkt. Ob für Familien, die Vorkehrungen treffen für einen warmen Winter und Weihnachten ohne Stromausfälle oder mit Freunden einen Camping-Urlaub im nächsten Frühjahr planen. Der Handwerker auf der Suche nach mobilen Stromquellen oder der energiebewusste Verbraucher, der künftig seinen eigenen Strom produzieren will. Mobile Energie- und Solarlösungen von EcoFlow sind dafür ideal..Ab heute sind Einsparungen von bis zu 30% möglich, wenn Sie direkt über die Website von EcoFlow oder bei Amazon einkaufen. Einige der erhältlichen Angebote sind:DELTA - zuvor 1.449 € (1.299 £), jetzt 1.199 € (1.099 £)- EcoFlow DELTA ist der originale Premiumstandard für tragbare Powerstationen. Es lädt 10 Mal schneller als die meisten tragbaren Powerstationen und hat eine enorme Kapazität von 1,2 kWh. Genug für stundenlange Notstromversorgung zu Hause und im Freien.DELTA Max. (1600) - zuvor 1.799 € (1.649 £), jetzt 1.599 € (1.399 £)- Benötigen Sie noch mehr Energie? Ein einziger EcoFlow DELTA Max kann innerhalb einer Stunde von 0 % auf 80 % aufgeladen werden und kann mit zusätzlichen Smart-Akkus erweitert werden, um in unerwarteten Situationen oder abseits vom Stromnetz die wichtigsten Haushaltsgeräte weiter zu betreiben. Außerdem ist der DELTA Max 2000 mit einem Rabatt von 200 € (200 £) erhältlich.Darüber hinaus sind die Solarpanele von EcoFlow mit einem Rabatt von fast 10 % erhältlich, eine Ermäßigung von 599 € (549 £) auf nur 549 € (499 £) für die 220-Watt-Version (https://eu.ecoflow.com/products/220w-bifacial-portable-solar-panel) und von 339 € (319 £) auf nur 299 € (289 £) für die 110-Watt-Version (https://eu.ecoflow.com/products/110w-portable-solar-panel). Die Solarpanele von EcoFlow ermöglichen es den Nutzern, Strom zu erzeugen, um die Powerstationen von EcoFlow zu betreiben.Weitere im Verkauf erhältliche Produkte sind der Smart Generator (https://eu.ecoflow.com/products/smart-generator?_pos=1&_sid=fd651de8b&_ss=r) und ausgewählte Solargeneratoren-Pakete (https://eu.ecoflow.com/pages/solar-generators) mit Einsparungen von bis zu 400 € (450 £).Ryan X., LeiterEuropa bei EcoFlow, kommentierte: "Da die besinnliche Weihnachtszeit schnell näher rückt und gleichzeitig zwei Krisen - steigende Lebenshaltungskosten und die Energiekrise - Auswirkungen auf die Menschen haben, starten wir unsere größte jährliche Angebotsaktion frühzeitig, um den Verbrauchern kostengünstigere Lösungen zu bieten. Die Transformation der Art und Weise, wie Einzelpersonen und Haushalte auf Energie zugreifen, ist eine der Kernaufgaben von EcoFlow, und unsere Lösungen sind eine Möglichkeit, den Übergang zu nachhaltigeren Energielösungen einzuleiten."VerfügbarkeitDer Weihnachtsverkauf von Eco Flow Europe findet von heute bis zum 31. Dezember statt. Um von den besten Weihnachtsangeboten profitieren zu können, besuchen Sie bitte den Onlineshop (https://eu.ecoflow.com/pages/black-friday-cyber-monday) von EcoFlow, Amazon UK (https://www.amazon.co.uk/stores/page/982AADB9-1B02-4F32-91BC-67560D685BC1?ingress=0&visitId=cedc5a05-e562-4e98-aafa-039c09b84dbf)/DE (https://www.amazon.de/stores/page/5E81B685-8E62-43FD-B148-8929D2C6FB69?ingress=2&visitId=99ef5f21-feb7-49bc-844e-aab86ce16082&ref_=ast_bln)/FR (https://www.amazon.fr/stores/page/C7ADC6D4-5B86-4AE9-B1CC-35CEFF402B2E?ingress=2&visitId=eb5f9104-bf37-44ca-947e-3dabdd96229e&ref_=ast_bln) oder die Vertriebspartner (https://eu.ecoflow.com/pages/ecoflow-portable-power-station-dealer) von EcoFlow.Informationen zu EcoFlowEcoFlow ist ein Anbieter von tragbaren Strom- und erneuerbaren Energielösungen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2017 bietet EcoFlow seinen mehr als 2 Millionen Kunden in über 100 Märkten sorgenfreie Energie mit tragbaren Powerstationen und umweltfreundlichem Zubehör. EcoFlow hat sich das Ziel gesetzt, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden. Hierzu entwickelt das Unternehmen leise, leichtere und langlebigere erneuerbare Batterien. Die Produkte von EcoFlow sind heute in allen Ländern und Regionen Europas erhältlich und werden über ein Netzwerk von mehr als 800 lokalen Händlern vertrieben.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Websites von EcoFlow:Vereinigtes Königreich: uk.ecoflow.comFrankreich: fr.ecoflow.comDeutschland: de.ecoflow.comItalien: it.ecoflow.comSpanien: es.ecoflow.comAndere europäische Länder: eu.ecoflow.comfranko.fischer@ecoflow.comMedienkontakt:Franko FischerEcoFlow PR Director, Deutschlandfranko.fischer@ecoflow.com+44 015209038677Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1953231/Christmas_KV_no_text_EU.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/festliche-weihnachtsstimmung-mit-den-winterangeboten-von-ecoflow-europe-301690958.htmlOriginal-Content von: EcoFlow Europe s.r.o., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162370/5384012