Zürich (ots) -Am 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Pro Infirmis führt zu diesem Anlass eine nationale Sensibilisierungs-Aktion durch. Als Pate der Aktion verteilte der neugewählte Nationalratspräsident Martin Candinas (GR) heute frühmorgens auf dem Bundesplatz Grittibänze. Mit dieser Geste lud er seine Ratskolleg*innen zur ersten Behindertensession ein, die im Frühling 2023 stattfinden wird. Auch Bundesrat Alain Berset zeigte sich begeistert über die Aktion.Über 20% der Schweizer Bevölkerung leben mit einer Behinderung. Vor acht Jahren hat die Schweiz die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Sie hält das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben fest. Doch noch immer gibt es für Menschen mit Behinderungen in der Schweiz zu viele Hürden. Und zwar im Alltag, im Beruf und in der Politik.Mehr Menschen mit Behinderungen gehören in die PolitikDer frisch gewählte Nationalratspräsident Martin Candinas will das ändern. Deshalb hat er die erste Sondersession für Menschen mit Behinderungen einberufen. "Nur durch die repräsentative Präsenz von Menschen mit Behinderungen in der Politik können wir sicherstellen, dass ihre Interessen adäquat vertreten werden. Wir brauchen diese Menschen als Wähler*innen und in politischen Ämtern.", so Candinas.Die Behindertensession findet am 24. März 2023 statt. Menschen mit Behinderungen debattieren an dieser Sondersession ihre Anliegen im Hinblick auf ihre politische Teilhabe. Auch Gäste sind willkommen: Deshalb hat Candinas seine Ratskolleg*innen sowie Bundesrat Alain Berset heute Morgen vor dem Bundeshaus persönlich eingeladen. Als Pate der Pro Infirmis-Grittibänz-Aktion verschenkte er mit Unterstützung von Nationalrat Christian Lohr (TG) und weiteren Selbstvertreter*innen Grittibänze mit Behinderungen.Ein Jahr für politische InklusionNeben Martin Candinas unterstützen über 500 Bäckereien in der Schweiz die Aktion von Pro Infirmis. Die Grittibänze sind diesmal mit einer Botschaft von Menschen mit Behinderungen verpackt: "Es ist Zeit, die Barrieren in deinem Kopf und deinem Herzen zu überwinden. Denn wir sind hier, wir sind viele und wir gehören dazu. Gewöhn dich dran", steht selbstbewusst auf jeder Grittibänz-Tüte gedruckt. Die Aktion bildet den Auftakt einer Pro Infirmis-Jahreskampagne für mehr politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.Mehr Informationen über die Behindertensession: proinfirmis.ch/session (https://www.proinfirmis.ch/ueber-uns/behindertensession.html)Mehr Informationen über die Grittibänz-Aktion: proinfirmis.ch/teig (https://www.proinfirmis.ch/spenden/usem-gliiche-teig-gmacht.html)Kontakt Pro Infirmis für weitere Auskünfte:Roland Thomann, Bereichsleiter Kommunikation & Fundraising (078 743 44 30)Fabienne Widmer, Mediensprecherin (079 311 68 02)Original-Content von: Pro Infirmis Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000701/100899475