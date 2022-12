Linz (www.anleihencheck.de) - Die Daten zum Wachstum für das dritte Quartal fielen für Kanada gemischt aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gegenüber dem Vorquartal habe das saisonbereinigte Plus von 2,9% deutlich die durchschnittliche Erwartung von 1,5% übertroffen. Wichtige Stützen dürften dabei der Export und die staatlichen Konsumausgaben gewesen sein. Hingegen seien die Konsumausgaben der privaten Haushalte und die Bruttoanlageinvestitionen rückläufig gewesen. ...

