Bonn (www.anleihencheck.de) - Mit einem Rückgang des BIP um 0,4 Prozent zum Vorquartal im dritten Quartal zeigten sich Bremsspuren in der Konjunktur in Ungarn, so die Analysten von Postbank Research.Analysten würden im Schlussquartal 2022 mit einem weiteren Rückgang aufgrund schwächeren Konsums und geringerer Investitionen rechnen. Die Inflation habe im Oktober mit 21,1 Prozent abermals höher gelegen. Preise für Lebensmittel und Energie seien die Haupttreiber dieser Entwicklung gewesen. Seit September sei das Reallohnwachstum in den negativen Bereich gerutscht. Der Inflationsanstieg dürfte diese Entwicklung nicht verbessert haben. ...

