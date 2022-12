Los Angeles (www.anleihencheck.de) - Der High Yield-Markt in den Vereinigten Staaten ist gesünder und stabiler als in den vergangenen Jahren. Zu diesem Schluss kommt Peter Becker, Investment Director bei Capital Group."High Yield-Anleihen haben ihren Namen endlich wieder verdient", so der Experte. Demnach gebe es viele Faktoren, die diese Aussage belegen würden: "Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten sind günstig, was die Ausfallquoten relativ niedrig halten dürfte und die hohen einstelligen Renditen, die der Sektor bietet, wecken das Interesse der Anleger, selbst wenn das Schreckgespenst einer Rezession einige Bedenken aufkommen lässt." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...