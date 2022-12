Die OMV führt per 2023 eine neue Unternehmensstruktur ein. Die neue Organisation besteht demnach aus fünf Bereichen. Neben den CEO und CFO Bereichen wird es drei Geschäftssegmente geben: Chemicals & Materials, Fuels & Feedstock sowie Energy. Die neue Strategie der OMV orientiert sich laut OMV am langfristigen Ziel, bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden und den Wandel zu einem führenden integrierten Unternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien voranzutreiben. Gleichzeitig strebt die OMV eine globale Führungsposition bei Lösungen für die Kreislaufwirtschaft an. Darüber hinaus wird die OMV im Energiebereich ein kohlenstoffarmes Geschäft aufbauen, das insbesondere Geothermie sowie die Abscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...