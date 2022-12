Im Dezember dürfte sich die Ausrichtung für den Silberpreis im nächsten Jahr entscheiden. Diese Faktoren müssen stimmen, damit es im nächsten Jahr eine Rallye für Silber gibt. Von Johann Werther Silber hat in diesem Jahr als Wertaufbewahrungsmittel eine klare Underperformance geliefert. Das liegt nicht nur am aktuell niedrigen Interesse von Investoren, sondern vor allem auch an starken Leerverkäufen durch US-Banken. Solange diese bestehen, dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...