Hannover (ots) -Die Umsätze sinken, der Preisdruck steigt, Stammkundinnen und -kunden wenden sich ab - die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung sorgt bei vielen Betrieben für Krisenstimmung. Speziell kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) brauchen in dieser Situation neue Lösungen, um ihr Geschäft zu stärken. Die Schlütersche Marketing stellt ab sofort einen passenden Ratgeber bereit: "Marketing in Krisenzeiten: 13 Lösungen, die Sie wenig kosten". Der digitale Leitfaden ist jetzt verfügbar unter https://schluetersche-marketing.de/marketing-fuer-wenig-geld/."Uns erreichten immer mehr Stimmen speziell aus dem Handwerk. Inflation, Teuerungen und Energiekrise dominieren die Köpfe", berichtet Bodo Svenson, Geschäftsführer der Schlüterschen Marketing. Der Mediendienstleiter habe daher für seine Kundinnen und Kunden sowie weitere Interessierte einen Leitfaden entwickelt, der kostenlose und günstige Lösungen rund ums Onlinemarketing an die Hand gibt. "Wir möchten damit zeigen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuhören, was den Mittelstand bewegt. So bringen wir gezielt unser Marketing-Know-how und das Branchenwissen der Schlüterschen Fachmedien ein", so Svenson.Vorteile durch digitales MarketingAuch in Krisenzeiten dürfen Betriebe ihr Marketing nicht vernachlässigen, sondern müssen ihre Zielgruppen gezielt ansprechen, um einem Abwärtstrend entgegenzuwirken. Mit digitalen Kanälen und Maßnahmen steht hierfür eine Palette kostengünstiger Möglichkeiten zur Verfügung. 13 davon stellt die Schlütersche im Leitfaden von: von Social Media über Online-Bewertungen bis hin zu WhatsApp Business.So ist vielen KMU beispielsweise gar nicht bewusst, dass sie WhatsApp auch im geschäftlichen Kontext nutzen können. Die App WhatsApp Business wurde speziell für Kleinunternehmen entwickelt und bietet diesen weitaus mehr Möglichkeiten als die bekannte App für den Privatgebrauch. Inhaber können bei WhatsApp Business ein Unternehmensprofil mit ihren wichtigsten Daten anlegen sowie ihre Nachrichten viel besser organisieren. Sie bauen auf diesem Weg ihren Kundenkontakt auf und festigen ihre Kundenbeziehungen.Diese und weitere Lösungen präsentiert der Leitfaden der Schlüterschen Marketing. Kostenfreier Download: https://schluetersche-marketing.de/marketing-fuer-wenig-geld/.Über die SchlüterscheDie Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG bildet zusammen mit ihren bundesweiten Beteiligungen die Schlütersche Mediengruppe. Als Mediendienstleister für mittelständische Unternehmen konzipiert die Schlütersche Werbe- und Marketingkonzepte - digital, in Print oder crossmedial, alles aus einer Hand.Das Service-Angebot umfasst unter anderem Einträge in Branchenverzeichnissen, die Erstellung von Unternehmenswebseiten und Suchmaschinenmarketing zur optimalen Sichtbarkeit im Web. Daneben verfügt die Schlütersche Mediengruppe über umfangreiches Branchenwissen: Rund 35 Fachzeitschriften und -zeitungen, Online-Medien, zahlreiche Bücher sowie führende Fachveranstaltungen gehören zum Portfolio.Durch die Verbindung von Branchenexpertise und Mediendienstleistungen ermöglicht die Schlütersche den idealen Marketingauftritt ihrer Kunden.Weitere Informationen unter schluetersche.de.