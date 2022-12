Maxhütte-Haidhof (ots) -- Tafeln in Deutschland durch Inflation und Ukrainekrieg stark gefordert- Kassen- und Pfandspenden vom 5. Dezember bis 2. April 2023 für TafelnLebensmittel retten, Menschen helfen: Die bundesweit über 960 Tafeln sind so stark gefordert wie nie zuvor. Trotzdem arbeiten die rund 60.000 Tafel-Aktiven unermüdlich, um armutsbetroffene Menschen zu unterstützen: Durch die Corona-Pandemie und die Folgen des Kriegs in der Ukraine sind immer mehr Menschen auf ihre Unterstützung angewiesen. Darum unterstützt Netto Marken-Discount mit seiner Spendeninitiative erneut bundesweit die Tafeln: Ab dem 5. Dezember 2022 gehen 17 Wochen die Kassen- und Pfandspenden in den Netto-Filialen(1) an die Tafeln. Am 6. Dezember verdoppelt Netto Marken-Discount zudem alle Kundenspenden des Tages.Immer mehr Tafeln in Deutschland kommen aktuell an ihre Grenzen: Viele Menschen wenden sich erstmals an eine der über 960 Anlaufstellen und bitten um Hilfe. Dies hat zur Folge, dass die Nachfrage enorm steigt. Seit Jahresbeginn stieg sie von rund 1,6 auf über 2 Millionen regelmäßige Kundinnen und Kunden. Unter ihnen sind einerseits Geflüchtete aus der Ukraine, andererseits viele Menschen, die vorher gerade so über die Runden gekommen sind und nun durch Inflation sowie steigende Energiepreise an ihre finanziellen Grenzen kommen. Durch die erhöhte Kundenzahl musste schon ca. ein Drittel der Tafeln die Aufnahme neuer Gäste stoppen, da Lebensmittelspenden und Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Gleichzeitig haben auch die Tafeln selbst mit höheren Kosten zu kämpfen. Dabei stellen die Ausgaben für den Betrieb der Transporter und der Kühl- und Tiefkühl-Lager einen großen Faktor dar.Netto Marken-Discount arbeitet bereits seit 2007 mit den Tafeln zusammen. Neben regelmäßigen Spendenaktionen unterstützt Netto die regionalen Tafeln zusätzlich mit der Weitergabe noch haltbarer Lebensmittel.An der Kasse "Einfach aufrunden" und Pfandwert spendenIm Spendenzeitraum vom 5. Dezember 2022 bis zum 2. April 2023 können Netto-Kundinnen und -Kunden bundesweit mit den Worten "Einfach aufrunden" an den Kassen ihren Einkaufsbetrag aufrunden und so Beträge zwischen 1 und 10 Cent spenden. Außerdem haben sie die Möglichkeit, die Tafel Deutschland durch Pfandspenden zu unterstützen."Die Tafeln in Deutschland stehen vor einem Kraftakt", so Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation. "Gerade in schwierigen Zeiten ist es uns wichtig, mit der Netto-Spendeninitiative zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden einen Beitrag zur Linderung von Armut zu leisten und Verantwortung zu übernehmen. Wir freuen uns, so das wichtige Engagement der Tafel-Aktiven erneut fördern zu können."Jochen Brühl, Vorsitzender Tafel Deutschland: "Die Tafeln in Deutschland stoßen aktuell so sehr an ihre Grenzen wie nie zuvor. Die Zahl der Tafel-Kundinnen und -Kunden hat sich aufgrund von Pandemie, Inflation und Kriegsfolgen seit Jahresbeginn um etwa die Hälfte erhöht, gleichzeitig gehen Lebensmittelspenden zurück und Betriebskosten werden teurer. In diesen Zeiten ist es besonders wichtig, verlässliche Partner wie Netto Marken-Discount an seiner Seite zu haben. Die Spenden helfen, den Tafel-Betrieb aufrechtzuerhalten und weiterhin Menschen zu helfen, die die Hilfe der Tafeln dringend benötigen."Helfen leicht gemachtFür ein solidarisches Miteinander: Mit der Netto-Spendeninitiative können Kundinnen und Kunden ganz einfach mit kleinen Beträgen im Laufe des Jahres unterschiedliche gemeinnützige Vereine und Organisationen unterstützen. "Einfach aufrunden" an der Kasse oder direkt den Pfandbon für den guten Zweck spenden. Eine Übersicht der aktuellen Spendenpartner und die jeweiligen Zeiträume sowie Informationen rund um die Netto-Spendeninitiative gibt es auf der Website: netto-online.de/spenden.Netto Marken-Discount im ProfilNetto Marken-Discount gehört mit über 4.280 Filialen, rund 81.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 14,7 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Als Premium Partner der kostenlosen Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.480 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.(1) Neben den Tafeln unterstützt Netto vom 05. 