Zürich (ots) -Die Leistungen der "Schwiizer hälfed Schwiizer" sind gefragt. Im Jahr 2021 wurden in rund 300 Gesuchen Leistungen in Höhe von CHF 528'000 erbracht, davon ein Grossteil für Wohn- (102) und Gesundheitskosten (86). Auch im laufenden Jahr 2022 erhält die Stiftung eine gleichbleibend grosse Anzahl von Hilfsgesuchen.Der Stiftungsrat setzt sich aus Parlamentarierinnen und Parlamentariern zusammen. Im Juli 2022 wurde Othmar Reichmuth, Ständerat Die Mitte (SZ) als Stiftungsratspräsident gewählt. Er ersetzt den scheidenden Luzi Stamm, welcher sich während 15 Jahren für die Stiftung eingesetzt hat, davon 10 Jahre als Präsident. Weitere Stiftungsratsmitglieder sind Rocco Cattaneo, Nationalrat FDP (TI), bisher; Isabelle Chassot, Ständerätin Die Mitte (FR) neu, Kathy Riklin, Alt-Nationalrätin Die Mitte (ZH), bisher, und Jakob Stark, Ständerat SVP (TG) neu.Othmar Reichmuth sagt: "Auch in der reichen Schweiz gibt es Armut. Betroffene leben mitten unter uns, wir merken es einfach nicht." Die Stiftung setze sich für Menschen ein, deren Verdienst in der Regel knapp ausreichend ist und die unverschuldet in Not geraten. Dank einem einmaligen Beitrag der Stiftung können sie einen Neubeginn wagen bzw. eine Stabilisierung ihrer fragilen Situation erwirken.Die Aktion Schwiizer hälfed Schwiizer besteht seit 1989. Als Startkapital dienten Spenden, die in der Sendung "Musigplausch" des Schweizer Fernsehens gesammelt wurden. 2004 wird die Aktion in die Stiftung "Schwiizer hälfed Schwiizer" überführt. Sie obliegt der Aufsicht des Eidgenössischen Departements des Innern. Der Zweck der Stiftung ist die Leistung von finanziellen Überbrückungshilfen an Schweizer Bürgerinnen und Bürger sowie an niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer (Ausweis C). Die Gesuchsbearbeitung und Geschäftsführung liegt seit 2006 bei der Winterhilfe Schweiz.Pressekontakt:Monika Stampfli, Geschäftsführerin Stiftung Schwiizer hälfed Schwiizer, info@stiftung-shs.ch, Tel. 044 269 40 57Othmar Reichmuth, Präsident Stiftung Schwiizer hälfed Schwiizer, or@othmarreichmuth.chOriginal-Content von: Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007476/100899485