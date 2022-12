Malta (ots) -Der Online-Poker Anbieter GGPoker, betrieben von der NSUS Malta Ltd, erhielt am 25. November vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Erlaubnis zur Veranstaltung von Online Poker. Die Erlaubnis ist zunächst, wie für alle Anbieter, auf fünf Jahre befristet.GGPoker ist seit 2017 am internationalen iGaming Markt aktiv und durch seine innovativen Spielformen des Poker zum weltweit größten Pokerraum aufgestiegen. Als offizieller Sponsor der WSOP Las Vegas ist GGPoker die direkteste Verbindung zur Weltbühne des Poker.NSUS Deutschland, Sven Stiel zur Lizenzierung:"Wir sind überglücklich, den langen und konstruktiven Weg mit der Behörde gegangen zu sein. Jetzt sind wir in der Lage, unsere hochqualitative, innovative und sichere Poker-Umgebung offiziell und gesetzlich abgesichert anbieten zu können. Dies ist der entscheidende Schritt hin zu modernem iGaming in Deutschland unter professionellen und kunden-orientierten Bedingungen."Pressekontakt:Ilja Albrecht, +35699825160 ilja.albrecht@nsus.mtOriginal-Content von: NSUS Malta Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167032/5384287