Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zur Amtseinführung des neuen brasilianischen Staatspräsidenten Lula da Silva reisen. Am 1. Januar werde er in der Hauptstadt Brasilia bei den offiziellen Feierlichkeiten dabei sein, teilte das Bundespräsidialamt am Donnerstag mit.



Mit seiner Teilnahme wolle der Bundespräsident den "demokratischen Machtwechsel im größten Land Lateinamerikas" würdigen und einen "Impuls für eine neue Phase der strategischen Partnerschaft zwischen Brasilien und Deutschland" setzen, hieß es. Darüber hinaus führe er politische Gespräche mit weiteren Staatsoberhäuptern der Region. Am 2. Januar werde der Bundespräsident in Begleitung von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) nach Manaus und in den Regenwald des Amazonas reisen, so das Bundespräsidialamt weiter.

