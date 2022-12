Die CS-Aktien notieren am Donnerstagmittag 3,3 Prozent im Minus bei noch 2,731 Franken. Das neue Allzeittief wurde um gegen 11 Uhr bei 2,667 Franken markiert.Zürich - Die Aktien der Credit Suisse setzen auch am Donnerstag ihre Talfahrt fort und markieren weitere Tiefstwerte. Der Kurs liegt aber immer noch über der wichtigen Schwelle von 2,52 Franken für die Bezugsrechtsemission im Umfang von 2,2 Milliarden Franken. Die CS-Aktien notieren am Donnerstagmittag 3,3 Prozent im Minus bei noch 2,731 Franken. Das neue Allzeittief wurde um gegen 11 Uhr bei 2...

