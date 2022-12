Hamburg - Der Architekt Meinhard von Gerkan ist tot. Er sei bereits am Mittwoch im Alter von 87 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben, teilte sein Büro am Donnerstag mit.



Von Gerkan galt als einer der bekanntesten Architekten Deutschlands. Sein Einfluss ging auch über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Zu seinen bekanntesten Bauten zählen der Flughafen Berlin-Tegel sowie der Berliner Hauptbahnhof. Seit der Jahrtausendwende befasste sich sein Büro GMP auch verstärkt mit Planungen in China.

