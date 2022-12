DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.080,75 -0,0% -14,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.030,50 -0,1% -26,2% Euro-Stoxx-50 3.989,03 +0,6% -7,2% Stoxx-50 3.816,20 +0,5% -0,1% DAX 14.505,54 +0,8% -8,7% FTSE 7.583,52 +0,1% +2,6% CAC 6.753,13 +0,2% -5,6% Nikkei-225 28.226,08 +0,9% -2,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 142,34 +1,46

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,34 80,55 +1,0% +0,79 +17,4% Brent/ICE 87,64 86,97 +0,8% +0,67 +21,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 150,57 146,40 +2,8% +4,17 +124,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.780,86 1.768,03 +0,7% +12,83 -2,7% Silber (Spot) 22,15 22,20 -0,2% -0,05 -5,0% Platin (Spot) 1.029,80 1.037,50 -0,7% -7,70 +6,1% Kupfer-Future 3,73 3,73 +0,1% +0,00 -15,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der durch Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell verursachten Rally am Vortag dürften die Indizes am Donnerstag eine Pause einlegen. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes verzeichnen minimale Verluste. Zurückhaltung herrscht momentan auch noch, weil eine Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda steht. Der Blick richtet sich aber auch schon auf den Freitag, wenn der offizielle Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird.Am Mittwoch hatte der S&P-500 gut 3 Prozent zugelegt, nachdem Powell bestätigt hatte, dass ein geringeres Tempo der Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation in den kommenden Monaten wahrscheinlicher sei.

Im vorbörslichen Geschäft stehen die Aktien von Salesforce deutlich unter Abgabedruck. Die Ergebnisse des Softwareunternehmens für das dritte Quartal fielen zwar besser als von den Analysten erwartet aus, doch blieb der Umsatzausblick für das laufende vierte Quartal hinter den Schätzungen des Marktes. Die Aktie fällt um 6,6 Prozent.

Die Aktien von Costco Wholesale fallen um 3 Prozent. Der Umsatzanstieg des Einzelhändlers blieb im November mit 5,7 Prozent hinter der Zunahme aus dem Vormonat von 7,7 Prozent zurück. Zudem meldete das Unternehmen einen zweistelligen Rückgang bei den E-Commerce-Verkäufen.

Für die Papiere von Victoria's Secret geht es um 3 Prozent nach unten. Der Damenmode-Spezialist vermeldete für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang und blieb knapp unter den Schätzungen der Analysten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 240.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 47,6 1. Veröff.: 47,6 zuvor: 50,4 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 49,8 Punkte zuvor: 50,2 Punkte 16:00 Bauausgaben Oktober PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell sorgen für Entspannung auf allen Risikomärkten. Sowohl Aktien als auch Anleihen ziehen an. Hauptgewinner sind vor allem die zinsempfindlichen Technologiewerte. Nach einer Rally der Branche mit 4,6 Prozent Plus im Nasdaq-Index ist sie auch hierzulande mit 2,8 Prozent unangefochtener Tagesgewinner. Chipwerte wie Infineon springen um 2,9 Prozent und ASML um 3,7 Prozent. Shop Apotheke springen um 12 Prozent nach oben. Wie es am Markt heißt, empfiehlt das Gesundheitsministerium die Einführung des E-Rezepts zur Jahresmitte 2023. Zur Rose haussieren sogar um fast 16 Prozent. Adidas steigen 2,8 Prozent und Puma 3,6 Prozent. "Einerseits profitieren sie davon, wenn die Zinsen nicht so stark und schnell steigen wie befürchtet", so ein Händler. "Andererseits nimmt die Spekulation auf eine Öffnung Chinas weiter zu, erstmals hat sich nun auch ein Regierungsvertreter entsprechend geäußert", sagt er. Die Aktien von Online-Essenslieferdiensten sind europaweit gesucht. Neben der Entspannung an der Zinsfront treibt Konsolidierungsfantasie im Sektor. Laut Handelsblatt stehen die Übernahmeverhandlungen des türkischen Lieferdienstes Getir mit dem Berliner Konkurrenten Gorillas kurz vor dem Abschluss. Delivery Hero gewinnen 7 Prozent, Hellofresh 7,7 Prozent und Just Eat Takeaway um 5 Prozent. Bet-at-Home steigen um 2,2 Prozent dank guter Wettaktivität während der Fussball-WM.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Mi, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,0438 +0,3% 1,0448 1,0315 -8,2% EUR/JPY 142,17 -1,1% 142,18 143,74 +8,6% EUR/CHF 0,9861 +0,2% 0,9845 1,0521 -5,0% EUR/GBP 0,8585 -0,5% 0,8634 0,8648 +2,2% USD/JPY 136,21 -1,4% 136,08 139,35 +18,3% GBP/USD 1,2159 +0,8% 1,2100 1,1928 -10,1% USD/CNH (Offshore) 7,0777 +0,5% 7,0555 7,0862 +11,4% Bitcoin BTC/USD 17.072,58 -0,7% 17.107,76 16.868,61 -63,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Die Hoffnung auf ein weniger straffes Zinserhöhungstempo der US-Notenbank hat auch an den ostasiatischen Börsen für Kursgewinne gesorgt. Gleichwohl fielen diese nicht so deutlich aus wie an der Wall Street. Weiteren Auftrieb erzeugten die jüngsten Äußerungen zur chinesischen Covid-Politik. China scheint seinen Ton zu mäßigen, nachdem Vizepremierministerin Sun Chunlan sagte, dass die Bemühungen zur Bekämpfung des Virus in eine neue Phase eintreten, so IG-Marktstratege Yeap Jun Rong. Am deutlichsten fiel das Plus in Hongkong aus, wo es für den Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,7 Prozent nach oben ging. Der Nikkei-225 in Tokio stieg um 0,9 Prozent. An den Handelsplätzen legten mit der Aussicht auf ein etwas gemäßigteres Zinserhöhungstempo vor allem die Technologiewerte kräftig zu. In Hongkong stiegen Tencent Holdings um 3,3 Prozent. In Schanghai gewannen Beijing Thunisoft 11 Prozent und China National Software & Service kletterten um 10 Prozent. In China halfen auch etwas besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe legte im November leicht auf 49,4 zu, nach 49,2 im Vormonat. Für den S&P/ASX in Sydney ging es um 1,0 Prozent aufwärts. Der Index schloss damit auf dem höchsten Stand seit Mai. Gesucht waren unter anderem Technologie- und Konsumwerte.

CREDIT

Nach der Rede von US-Notenbank-Präsident Jerome Powell geht es mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt nach unten. Laut Powell könnte die US-Notenbank bereits auf der Sitzung im Dezember das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen. Damit wird die Erwartung eines Schritts von nur 50 Basispunkten auf der kommenden Sitzung zusätzlich gestützt. Das sind auch positive Nachrichten für den hiesigen Kreditmarkt. Nach der Powell-Rede ist die Erwartung an den Zinsgipfel in den USA laut der Deutschen Bank auf 4,92 Prozent von zuvor 5,01 Prozent gefallen. Für Ende 2023 preisen die Märkte nun nur noch ein Niveau von 4,43 Prozent ein - ein Rückgang von 21 Basispunkten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW

hat sich an dem US-Start-up Jetti Resources beteiligt, das sich auf ressourcenschonende Kupfergewinnung spezialisiert hat. "Das effiziente Verfahren kann uns dabei unterstützen, den ökologischen Fußabdruck der BMW Group trotz steigenden Rohstoffbedarfs zu verbessern", wird Wolfgang Obermaier, Leiter Indirekte Güter und Leistungen, Rohstoffe, Produktionspartner bei BMW, in der Mitteilung zitiert. Kupfer ist ein zentraler Rohstoff für die Produktion von E-Antrieben.

ALDI UND LIDL

haben vom Bundeskartellamt die Erlaubnis zur Übernahme von Lebensmittelherstellern erhalten. Wie die Behörde mitteilte, hat sie die Übernahme der MSGB GmbH, der Altmühltaler Mineralbrunnen GmbH und der Vitaqua GmbH durch Aldi freigegeben. Bereits am 4. Oktober hatte sie den Kauf der Erfurter Teigwaren GmbH durch die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, gestattet.

BET-AT-HOME.COM

Aller Kritik am WM-Ausrichterland Katar zum Trotz sind Fußballwetten zur Weltmeisterschaft gefragt. Der Wettenanbieter Bet-at-home.com AG erhöht wegen "positiver Impulse im Bereich Sportwetten" seine Umsatzprognose für 2022. Der sogenannte Brutto-Wett- und Gaming-Ertrag wird zwischen 52 und 54 Millionen Euro erwartet anstatt zwischen 45 und 50 Millionen, wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte.

COMMERZBANK

Nach mehreren Streikrunden hat sich die Commerzbank zu Verhandlungen über einen Haustarifvertrag bei ihrer Tochter ComTS bereiterklärt. Wie die Bank mitteilte, sollen die Gespräche im Februar beginnen. Die Gewerkschaft Verdi habe zugesichert, dass es bis zur Aufnahme der Verhandlungen keine weiteren Streikaktivitäten geben wird.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG (DBAG)

hat sich nach einem von widrigen Rahmenbedingungen geprägten Geschäftsjahr 2021/22 deutlich zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr gezeigt. So stellte die Private-Equity-Gesellschaft bei Vorlage ihres ausführlichen Jahresergebnisses für das laufende und die beiden folgenden Geschäftsjahre ein Konzernergebnis über dem langjährigen Durchschnitt in Aussicht, nachdem 2021/22 ein Konzernverlust von 97,6 Millionen Euro aufgelaufen war. Ein Jahr zuvor hatte noch ein Konzerngewinn von 185,1 Millionen Euro zu Buche gestanden.

ENI

verhandelt nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters über einen Kauf der Neptune Energy Group Ltd für einen Preis zwischen 5 und 6 Milliarden US-Dollar. Ein offizielles Angebot liege allerdings bislang noch nicht auf dem Tisch, zitiert Reuters eine mit der Situation vertraute Quelle.

OMV

gibt sich zum 1. Januar eine neue Struktur, die die Umsetzung der Strategie 2030 ermöglichen soll. Auch soll sie OMV darin unterstützen, bis spätestens 2050 klimaneutral zu werden "und den Wandel zu einem führenden integrierten Unternehmen für nachhaltige Kraftstoffe, Chemikalien und Materialien voranzutreiben".

GENERAL ELECTRIC (GE)

hat die Rahmenbedingungen für die Ausgliederung seiner Gesundheits- und Medizintechniksparte festgezurrt. Vorgesehen ist, dass die derzeitigen Aktionäre für je drei GE-Aktien eine Aktie des neuen Unternehmens GE Healthcare Technologies Inc erhalten. GE will mindestens 80,1 Prozent der GE-Healthcare-Aktien an die GE-Aktionäre abgeben und den Rest behalten.

SALESFORCE

hat im dritten Geschäftsquartal bei höheren Umsätzen einen Gewinnrückgang verzeichnet. Bei den Billings verfehlt der Cloud-Software-Gigant die Erwartungen der Analysten. Wie die Salesforce.com Inc in San Francisco weiter mitteilte, wird Co-CEO Bret Taylor seinen Posten Ende Januar räumen.

SPACEX

hat den Start der ersten privaten Mondlandefähre zum Mond erneut verschoben. Nach weiteren Kontrollen der Trägerrakete und der Überprüfung der Daten sei entschieden worden, den für Donnerstag geplanten Start abzusagen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ein neuer Termin werde noch bekanntgegeben. Ursprünglich war der Start für Mittwoch vorgesehen, dann aber für weitere Kontrollen um einen Tag verschoben worden.

TESLA

ruft erneut in größerem Umfang Autos in China zurück. Von dem Rückruf sind diesmal mehr als 435.000 Fahrzeuge betroffen, wie die chinesische Aufsichtsbehörde mitteilte. Erst Ende vergangener Woche wurden dort rund 80.000 Tesla-Fahrzeuge zurückgerufen.

