Kostad steht offenbar vor einem 4 Mio. Euro-Auftrag von Wien Energie. Die Geschäftsführung der Kostad Steuerungsbau GmbH sei über den protokollierten Ablauf des Verhandlungsverfahrens informiert worden und geht von einer Auftragserteilung im Fall einer positiven Überprüfung der Prototypen aus, teilt Kostad mit. Der potenzielle Auftrag im Volumen von ca. 4 Mio. Euro besteht in der Lieferung weiterer Ladeinfrastruktur an die Wien Energie zur Aufstellung im öffentlichen Bereich und soll im Laufe von 2 Jahren erfüllt werden. Kostad ist an der Wiener Börse gelistet.

