Vancouver, BC - (1. Dezember 2022) - Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) (OTCQB: MGMLF) (FSE: M3G) ("Maple Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/maple-gold-mines-ltd/) freut sich, bekannt zu geben, dass im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Oktober 2022 zwei (2) zusätzliche Bohrgeräte gesichert wurden, wodurch sich die Anzahl der Bohrgeräte vor Ort auf insgesamt fünf (5) erhöht. Die zusätzlichen Bohrgeräte werden dazu beitragen, das bereits angekündigte 6.000 Meter ("m") tiefe Bohrprogramm im Minengebiet Telbel ("Telbel") beim Projekt Joutel ("Joutel"), das von einem 50/50-Joint-Venture (das "JV") zwischen dem Unternehmen und Agnico Eagle Mines Limited gehalten wird, abzuschließen sowie das bereits angekündigte 10.000 Meter tiefe Bohrprogramm beim JV-Projekt Douay ("Douay") in den kommenden Wochen einzuleiten.

Drei (3) Bohrgeräte drehen sich derzeit auf dem zu 100 % kontrollierten Grundstück Eagle Mine (Eagle"), wo das bereits angekündigte 5.000 m lange Phase-III-Bohrprogramm voraussichtlich bis Jahresende abgeschlossen sein wird. Ein viertes Bohrgerät wurde Ende Oktober hinzugefügt und bohrt weiterhin bei Telbel. Das fünfte Bohrgerät ist vor Ort eingetroffen und wurde nach Telbel verlegt, wo das Unternehmen voraussichtlich bis Januar 2023 das 6.000 m lange Programm abschließen wird. Sobald die Bohrgeräte von Eagle und Telbel verfügbar sind, werden sie nach Douay verlegt; das Unternehmen geht davon aus, dass alle fünf (5) Bohrgeräte im ersten Quartal 2023 in Douay drehen werden, um das 10.000 m tiefe Bohrprogramm zu beschleunigen.

Das Unternehmen hat nun die Untersuchungsergebnisse von etwa 13.300 m Bohrungen (2022) bei Eagle und Douay veröffentlicht, wobei bisher etwa 10.300 m zusätzliche Bohrungen bei Eagle und Telbel durchgeführt wurden.

"Mit fünf Bohrgeräten, die aktiv an unseren Quebec-Projekten arbeiten, ist das Unternehmen weiterhin auf dem besten Weg, die für 2022 angestrebte Bohrmeterzahl zu erreichen", sagte Matthew Hornor, President und CEO von Maple Gold. "Wir freuen uns auf weitere Ergebnisse der Bohrungen bei Eagle und Telbel sowie auf den Beginn des Tiefbohrprogramms bei Douay, um potenzielle Tiefenerweiterungen unterhalb der aktuellen, auf die Grube beschränkten Mineralressource zu erproben, sobald die Bohrgeräte bei Eagle und Telbel wieder verfügbar sind. "

Die Tiefenbohrungen bei Telbel und Douay werden durch ein zuvor angekündigtes zusätzliches JV-Explorationsbudget für das zweite Jahr in Höhe von 4,8 Millionen C$ finanziert (siehe News vom 18. Mai 2022). Die zusätzlichen Bohr- und Explorationspläne für das dritte Jahr (2. Februar, jährlicher Starttermin) des JV werden von den Partnern Ende des vierten Quartals 2022 entworfen und Anfang des ersten Quartals 2023 fertiggestellt.

Bild oben: Mehrere Bohrgeräte sind bei Eagle im Einsatz, da die Explorationsbohrungen entlang des Joutel-Minenkomplexes, der von 1974 bis 1993 1,1 Mio. Unzen mit 6,5 g/t Au produzierte, ausgeweitet werden.

Über Maple Gold

Maple Gold Mines Ltd. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in einem 50/50-Joint-Venture mit Agnico Eagle Mines Limited befindet, um gemeinsam die Goldprojekte Douay und Joutel in Québecs produktivem Abitibi Greenstone Gold Belt voranzutreiben. Die Projekte profitieren von einer außergewöhnlichen Infrastruktur und Zugänglichkeit und verfügen über ~400 km² äußerst aussichtsreiches Gelände, einschließlich einer etablierten Goldressource bei Douay (SLR 2022), die ein beträchtliches Erweiterungspotenzial aufweist, sowie der in der Vergangenheit produzierenden Minen Eagle, Telbel und Eagle West bei Joutel. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen eine exklusive Option auf den Erwerb von 100 % des Grundstücks Eagle Mine.

Das Grundstückspaket in Distriktgröße beherbergt auch eine beträchtliche Anzahl an regionalen Explorationszielen entlang einer 55 km langen Streichenlänge der Casa Berardi Deformationszone, die noch nicht durch Bohrungen erprobt wurden, wodurch das Projekt reif für neue Gold- und Polymetallentdeckungen ist. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert und konzentriert sich derzeit auf die Durchführung von Explorations- und Bohrprogrammen, um die Ressourcen zu erweitern und neue Entdeckungen zu machen, um einen aufregenden neuen Goldbezirk im Herzen des Abitibi zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com.

