Luftfahrtkonzerne verzeichneten 2021 weitere Nettoverluste von 42 Milliarden Dollar bzw. 15 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr 2022

Die US-Industrie ist 2022 auf dem Weg zur Wiederherstellung der Rentabilität; Delta Air Lines hat den ersten Platz im Ranking des ersten Halbjahres bereits zurückerobert

Augenscheinlich verschärfen sich in China die Verluste, denn die durch COVID-19 bedingten Lockdowns beeinträchtigen den Flugverkehr und bremsen damit insgesamt die Belebung im asiatisch-pazifischen Raum

Cirium hat eine Analyse der Ergebnisse der World Airline Group Finance Rankings (weltweites Ranking der Finanzlage von Luftfahrtkonzernen) für 2021 und das erste Halbjahr 2022 durchgeführt. Danach hat der starke Umsatzrückgang der Fluggesellschaften in den letzten zweieinhalb Jahren seit Beginn der Pandemie einen Nettoverlust von fast 220 Mrd. USD verursacht.

Das ganze Ausmaß des Schadens durch die Pandemie wird auch in den jüngsten Airline-Rankings von Cirium deutlich. Die Umsätze der weltweit tätigen Luftfahrtkonzerne haben sich 2020 mehr als halbiert und sind trotz einer leichten Erholung im Jahr 2021 immer noch mehr als 40 niedriger als vor der Pandemie. Mit 500 Mrd. USD liegen die Umsätze nach wie vor unter dem Niveau von vor 15 Jahren.

Mit Blick auf die von den meisten Fluggesellschaften nun vorliegenden Finanzergebnisse des ersten Halbjahrs 2022 gibt es weitere Anzeichen einer Erholung von der Härte der Krise, jedoch wird für die Branche im Gesamtjahr 2022 mit einem weiteren Verlust gerechnet.

Jeremy Bowen, CEO von Cirium, sagte: "Es ist ein positives Zeichen, dass das Nettodefizit jährlich abnimmt. Der Umsatzrückgang 2020 manifestierte sich in Nettoverlusten von 160 Mrd. USD, weiteren 42 Mrd. USD im vergangenen Jahr und Verlusten in Höhe von rund 15 Mrd. USD in der ersten Hälfte dieses Jahres.

Wenn sich die bisherigen Verluste in diesem Jahr nicht wesentlich erhöhen, würde die Luftfahrtindustrie seit Anfang 2020 einen Nettoverlust von insgesamt fast 220 Mrd. USD verzeichnen. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass die Branche von keinen weiteren Schocks getroffen wird, besteht die Möglichkeit für die Branche, in der zweiten Jahreshälfte die Gewinnschwelle zu erreichen, angeführt von US-amerikanischen und europäischen Konzernen."

Die Nachfrage hat sich erholt, wobei die weltweiten Umsätze in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 um 70 zugelegt haben und insgesamt 20 des Niveaus von 2019 betragen.

Die World Airline Group Finance Rankings von Cirium für das erste Halbjahr 2022 zeigen, dass die größten Fortschritte von den nordamerikanischen Fluggesellschaften erzielt wurden, die einen Anstieg von 5 im Vergleich zu präpandemischen Zeiten sowie die Rückkehr zu einem bescheidenen Betriebsgewinn verzeichneten.

Delta Air Lines steht in diesem Jahr wieder an der Spitze der Umsatzrangliste, wobei der Umsatz praktisch wieder so hoch wie vor der Pandemie ist. Das Luftfrachtgeschäft von Federal Express (FedEx) rutscht knapp auf den zweiten Platz ab, nachdem es während der Pandemie dank eines starken weltweiten Luftfrachtmarktes, getrieben durch die steigende Nachfrage nach PSA und E-Commerce, den höchsten Platz einnahm.

Den ersten Ergebnissen des September-Quartals zufolge verzeichnen die sechs größten US-Fluggesellschaften in den ersten neun Monaten des Jahres nun Rekordumsätze und einen Gesamtnettogewinn, sodass die Branche auf dem Weg zu einem bescheidenen Jahresgewinn ist, wenn sich der Trend fortsetzt.

Auch die großen europäischen Luftfahrtkonzerne wie Lufthansa verzeichneten in der ersten Jahreshälfte eine starke Umsatzerholung, nachdem die Aufhebung der Reisebeschränkungen Anfang 2022 zu einer enormen Nachfrage seitens der Passagiere geführt hatte.

Da der Flugverkehr in Westeuropa seit Mitte des Jahres bei etwa 95 des Vor-Pandemie-Niveaus liegt, sind die Umsätze gestiegen und die größten Konzerne im September-Quartal wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt.

Dagegen hatte der asiatisch-pazifische Raum zu kämpfen, insbesondere aufgrund der COVID-19-bedingten anhaltenden Lockdowns in China. Chinesische Fluggesellschaften verbuchten einen Umsatzrückgang von 35 und einen Nettoverlust von fast 10 Mrd. USD in der ersten Jahreshälfte 2022, mehr als in den beiden Vorjahren. Die Ergebnisse für die zweite Jahreshälfte dürften dieses Defizit noch vergrößern. Dies könnte bis zu einem gewissen Grad durch die Fluggesellschaften in der übrigen Region ausgeglichen werden, ausgehend von den derzeitigen Ergebnissen wird dies jedoch wahrscheinlich nicht ausreichen, um das aus China stammende Defizit auszugleichen.

Rang Luftfahrtkonzern Land Umsatz ($m) Veränderung (%) Betriebsergebnis Operative Marge (%) Nettoergebnis Nettomarge (%) 2022 2019 2022 22 v 21 22 v 19 2022 2022 2021 2020 2019 2022 2022 2021 2020 2019 1 1 Delta Air Lines USA 23.172 105 1 736 3 -5 -52 14 -205 -1 -5 -62 9 2 5 FedEx USA 23.072 8 23 1.599 7 7 2 6 1.402 6 7 3 6 3 2 American Airlines USA 22.321 94 -1 -706 -3 -8 -50 7 -1.159 -5 -11 -42 4 4 3 United Airlines USA 19.678 126 -6 -498 -3 -19 -28 9 -1.048 -5 -21 -35 6 5 4 Lufthansa Deutschland 16.107 108 -23 -215 -1 -29 -31 2 -353 -2 -28 -39 -1

Sollte die Branche den Nettoverlust für das Gesamtjahr auf 10 bis 15 Mrd. USD begrenzen können, sei daran erinnert, dass dies immer noch den jährlichen Verlusten der Branche vor 20 Jahren entspricht, also der Zeit nach der Krise, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auftrat.

Bei den World Airline Group Passenger Rankings für 2021 und das erste Halbjahr 2022 von Cirium handelt es sich um eine Premium-Analyse, die in Cirium Dashboard verfügbar ist. Der Bericht enthält:

Top 25 Luftfahrtkonzerne nach Umsatz ($m) von Januar bis Juni 2022

Top 100 Luftfahrtkonzerne nach Umsatz (Mio. $) 2021

Finanzergebnisse der Luftfahrtkonzerne nach Region von Januar bis Juni 2022 (Mrd. $)

Passagieraufkommen nach Region von Januar bis Juni 2022

Finanzergebnisse der Luftfahrtkonzerne nach Region und Art der Fluggesellschaft von 2019 bis 2021 (Mrd. USD)

Klicken Sie hier, um den vollständigen Bericht herunterzuladen.

