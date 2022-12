Die Experten der Erste Asset Management (Erste AM) sehen die Chance, dass die angesagte Rezession 2023 nicht kommt oder nur sehr milde verläuft, wie Erste AM Anlagechef Gerold Permoser bei der Pressekonferenz zum Kapitalmarktausblick 2023 meinte. An den Aktienmärkten sei die Übertreibung nach dem Corona-Crash vorbei. Durch die starken Korrekturen seien die Bewertungen deutlich günstiger als zu Jahresbeginn. "Aktien sind nicht teuer, aber auch nicht billig", so Permoser. Hinsichtlich der Erste AM Asset Allocation lässt Permoser wissen: "Wir gehen wieder prominent in Aktien". Vor allem der defensive Sektor, wie Gesundheit oder Basis-Konsum, findet vermehrt Beachtung, aber auch Technologie, Industrie und Nachhaltigkeit (Stichwort Boom bei PV oder ...

