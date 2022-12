Frankfurt (ots) -Gute Nachrichten für Vielflieger: Teilnehmer des Loyalitätsprogramms Miles & More bekommen ab dem 1. Dezember 2022 bei einer Urlaubsbuchung in einem der 270 Reisebüros von Lufthansa City Center (LCC) Prämienmeilen gutgeschrieben. Gleichzeitig haben sie hier künftig die Möglichkeit, ihre Meilen einzulösen. Damit ist LCC die erste Reisebüro-Organisation, in der das Bonusprogramm der Lufthansa zum Einsatz kommt.So funktioniert es: Wer künftig als Teilnehmer von Miles & More Pauschalreisen, Eigenveranstaltungen und Kreuzfahrten bucht oder eine Reiseversicherung abschließt, erhält dafür eine Prämienmeile pro ausgegebenem Euro. Wer sie wieder einlösen möchte, kann sie ganz oder anteilig für ausgewählte Reisen und Versicherungen einsetzen: beispielsweise bei der Buchung von Robinson Clubs oder Pauschalreisen mit den Reiseveranstaltern TUI und Dertour.Mindestens 3000 Prämienmeilen sind für eine Anrechnung auf gebuchte Reisen oder Versicherungen nötig. Für 330 Meilen bekommt man einen Euro gutgeschrieben, allerdings nur bei Buchung im Reisebüro. Bei Online-Buchungen greift die neue Partnerschaft nicht. "Wir bieten unseren Kunden damit einen echten Mehrwert und differenzieren uns vom Internet", sagt LCC-Chef Markus Orth. Insbesondere für Vielflieger mit gut gefüllten Meilenkonten sei der neue Service hoch attraktiv.Über Lufthansa City CenterLufthansa City Center (LCC) ist mit rund 500 Büros in 90 Ländern und einem Gesamtumsatz von rund 5,4 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2019) das weltweit größte unabhängige Franchise-Unternehmen im Reisebüromarkt. LCC ist in den Bereichen Leisure (Touristik) und Corporate (Geschäftsreisen) aktiv. Zur Kette von inhabergeführten Reisebüros mittlerer Größe gehören allein in Deutschland 270 Büros mit rund 2.000 Mitarbeitern. Weltweit beschäftigt das Reisebüronetzwerk etwa 4.300 Mitarbeiter. Die Franchise-Zentrale Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH (LCR) ist Hauptgesellschafter der LCC Reisebüro AG, die in Reisebüros und Online Travel Technology wie Voya investiert. 2021 hat LCR sein Angebot erweitert und bietet mit travelista eine eigene Vertriebsplattform für mobile Reiseberater an. Die Lufthansa City Center sind Mitglied im Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR), dem Deutschen Reiseverband (DRV) und bereits seit 2011 Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative der Tourismusbranche Futouris. Regelmäßig wird Lufthansa City Center von unabhängigen Stellen ausgezeichnet, etwa für den "besten Kundenservice" vom Handelsblatt oder als "bester Mittelstandsdienstleister" von der Wirtschaftswoche.Pressekontakt:Tim Holzapfel, tim.holzapfel@lcc.de, 069/66075-232Original-Content von: Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51485/5384509