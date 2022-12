DJ MÄRKTE USA/Aktien dürften nach Powell-Rally pausieren

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der durch Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell verursachten Rally am Vortag dürften die Indizes am Donnerstag eine Pause einlegen. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes verzeichnen kleine Gewinne. Zurückhaltung herrscht momentan auch noch, weil eine Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda steht, darunter vor der Startglocke die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Persönlichen Ausgaben und Einkommen.

Nach Börsenstart folgen unter anderem die zweite Lesung des Einkaufsmanagerindex' und der ISM-Index, beide für das verarbeitende Gewerbe. Der Blick richtet sich aber auch schon auf den Freitag, wenn der offizielle Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird.

Am Mittwoch hatte der S&P-500 gut 3 Prozent zugelegt, nachdem Powell bestätigt hatte, dass ein geringeres Tempo der Zinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation in den kommenden Monaten wahrscheinlicher sei.

"Die allgemeine Aufbruchsstimmung (...) hat sich bis in den Dezember hinein fortgesetzt, nachdem die Aktien dank der Rede des Fed-Vorsitzenden Powell in die Höhe geschossen sind", sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management. Da die Inflation bis 2024 wieder in die Nähe des Zielwerts zurückkehren könnte, könnte sich die Aktienmarktrally fortsetzen, sagt er, die Hoffnungen auf eine Zinswende dürften zunehmen. Die Anleger dürften sich jedoch bewusst sein, dass der politische Kurs der Fed weiterhin von Daten abhängt, die mit der Abkühlung der Wirtschaft eine Verlangsamung der Inflation anzeigen.

Salesforce leichter

Im vorbörslichen Geschäft stehen die Aktien von Salesforce deutlich unter Abgabedruck. Die Ergebnisse des Softwareunternehmens für das dritte Quartal fielen zwar besser als von den Analysten erwartet aus, doch blieb der Umsatzausblick für das laufende vierte Quartal hinter den Schätzungen des Marktes. Die Aktie fällt um 6,6 Prozent.

Die Aktien von Costco Wholesale fallen um 3 Prozent. Der Umsatzanstieg des Einzelhändlers blieb im November mit 5,7 Prozent hinter der Zunahme aus dem Vormonat von 7,7 Prozent zurück. Zudem meldete das Unternehmen einen zweistelligen Rückgang bei den E-Commerce-Verkäufen.

Für die Papiere von Victoria's Secret geht es um 3 Prozent nach unten. Der Damenmode-Spezialist vermeldete für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang und blieb knapp unter den Schätzungen der Analysten.

Am Devisenmarkt baut der Dollar die Vortagsverluste noch weiter aus, der Dollarindex verliert 0,4 Prozent. Die Aussagen von Powell lasten auf der US-Devise.

Am Anleihemarkt zeigt sich nach den massiven Aufschlägen am Vortag noch wenig Bewegung.

Die Ölpreise legen zu. Die Opec+ könnte auf ihrem Treffen am Sonntag den Ausstoß weiter verringern, vermuten Teilnehmer. Zudem weckt die Erleichterung bei den Covid-Restriktionen in China die Erwartungen auf eine erhöhte Nachfrage.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,32 -1,3 4,33 358,8 5 Jahre 3,75 +1,5 3,74 249,4 7 Jahre 3,68 -0,0 3,68 224,2 10 Jahre 3,59 -1,6 3,60 207,9 30 Jahre 3,68 -6,1 3,74 177,7 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Mi, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,0445 +0,3% 1,0448 1,0315 -8,1% EUR/JPY 142,27 -1,0% 142,18 143,74 +8,7% EUR/CHF 0,9864 +0,2% 0,9845 1,0521 -4,9% EUR/GBP 0,8567 -0,7% 0,8634 0,8648 +2,0% USD/JPY 136,20 -1,4% 136,08 139,35 +18,3% GBP/USD 1,2189 +1,1% 1,2100 1,1928 -9,9% USD/CNH (Offshore) 7,0637 +0,3% 7,0555 7,0862 +11,2% Bitcoin BTC/USD 17.138,82 -0,3% 17.107,76 16.868,61 -62,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,52 80,55 +1,2% +0,97 +17,7% Brent/ICE 87,98 86,97 +1,2% +1,01 +21,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 151,50 146,40 +3,5% +5,10 +124,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.786,73 1.768,03 +1,1% +18,70 -2,3% Silber (Spot) 22,21 22,20 +0,1% +0,01 -4,7% Platin (Spot) 1.032,65 1.037,50 -0,5% -4,85 +6,4% Kupfer-Future 3,75 3,73 +0,4% +0,02 -15,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

