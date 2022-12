Die Asante Capital Group ("Asante"), eine führende, unabhängige Privatkapitalvermittlungs- und Beratungsgruppe, gab heute die Eröffnung ihres Münchener Büros bekannt. Dieser Schritt ist Teil der strategischen Initiativen des Unternehmens, europäische GPs (General Partners, voll haftende Teilhaber) mit Kapitalgebern weltweit zu verbinden. George Lyons wird die Leitung des Münchner Büros übernehmen.

Im Laufe der letzten 12 Jahre hat sich Asante zu einem führenden Unternehmen für das Herstellen von Verbindungen zwischen GPs mit LPs (Limited Partners, beschränkt haftenden Partnern) weltweit entwickelt. Das Unternehmen ist mit 65 Fachleuten auf drei Kontinenten vertreten und erweitert mit diesem neuen Büro seine Präsenz auf Kontinentaleuropa. Die tief verwurzelten Netzwerke von Asante auf dem ganzen Kontinent werden den direkten Zugang des Unternehmens zu Investoren in der gesamten Region weiter verbessern und einen besseren Support für die GP-Kunden des Unternehmens durch einzigartige, maßgeschneiderte Geschäftsbeziehungen ermöglichen. Dabei wird durch die BaFin-Lizenz gewährleistet sein, dass das Büro die Vorschriften der Europäischen Union einhält.

"Mit unserem Münchner Büro sind wir in der Lage, auf der bewährten Geschichte von Asante bei der erfolgreichen Kapitaleinwerbung in Europa aufzubauen. Dabei werden wir nahtlos mit unserem bestehenden Londoner Team zusammenarbeiten, um unseren Kunden die effektivsten Lösungen für europäische, nordamerikanische und asiatische GPs anbieten zu können", sagte George Lyons. Asante wird darauf hinarbeiten, seine Fähigkeiten weiter auszubauen, indem es im Münchner Büro aktiv Mitarbeiter einstellt, die über fundierte und aus erster Hand erworbene Kenntnisse des deutschen Marktes und der weiteren europäischen Märkte verfügen. George hat fast ein Jahrzehnt Erfahrung in der primären Mittelbeschaffung und Platzierung in der gesamten EMEA-Region.

"George ist ein erfahrener Mittelbeschaffer und verfügt über ein sehr starkes globales Netzwerk, insbesondere im europäischen Raum. Mit der Eröffnung dieses neuen Brückenkopfs in Europa freuen wir uns darauf, weiter zu wachsen und unseren Kundenstamm von GPs auf der ganzen Welt besser zu unterstützen", sagte Warren Hibbert, Mitgründer und Managing Partner bei Asante. "In einer Zeit, in der die GPs mit einem härteren Umfeld für die Mittelbeschaffung konfrontiert sind als je zuvor, und in Anbetracht des Drucks bei der Mittelbeschaffung und der Marktunsicherheit ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir in der Lage sind, weiterhin erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen, indem wir nahe bei unseren Interessengruppen bleiben."

Über Asante

Die Asante Capital Group ist eine führende unabhängige Gruppe, die Dienstleistungen rund um die Vermittlung von privatem Beteiligungskapital anbietet und beratend tätig ist. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und unterhält Büros in London, New York City, Hongkong und München. Das Team hat bei erfolgreichen privaten Kapitalbeschaffungen mit einem Volumen von über 80 Mrd. USD weltweit beraten und dabei Kapital von Investoren aus Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum eingeworben. Asante ist spezialisiert auf GP-Beratung und Unterstützung bei der Mittelbeschaffung für Primär-, Direkt- und Sekundärinvestitionen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005107/de/

Contacts:

Medien

Emily Scerbo

Prosek Partners

pro-asantecapital@prosek.com