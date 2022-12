Der Monat Dezember hat es in den letzten 34 Jahren den Dax im positiven Sinne angetan. In über 75% der Fälle, konnte der letze Handelsmonat des Jahres mit positiven Renditen aufwarten. Was auch in diesem Jahr die Statistik bestätigen könnte, darüber spreche ich mit Matthias Hüppe von der HSBC.