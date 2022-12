DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 2. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 DE/DE Import-/Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: -1,7% gg Vm/+23,2% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/+29,8% gg Vj *** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +5,1 Mrd Euro zuvor: +3,7 Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -2,3% gg Vm *** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober zuvor: -0,8% gg Vm 09:00 DE/Bundestag, Plenum 10:00 DE/Verband der Internationalen Kraftfahrzeug- hersteller (VDIK), Jahres-PK *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: -2,0% gg Vm/+31,7% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vm/+41,9% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK 13:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesfinanzminister Lindner und Chefs großer deutscher Unternehmen, Gespräch über Inflation und Energie *** 14:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei monetärem Workshop zu "Inflation - Rolle und Möglichkeiten von Geld- und Fiskalpolitik" *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +200.000 gg Vm zuvor: +261.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,7% gg Vj 16:15 US/Fed-Chicago-Präsident Evans (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede beim George G. Kaufman Financial Policy Center 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf 20:00 Fußball-WM/Serbien - Schweiz (Gruppe G) - DE/Herbstkonferenz der Innenminister in München - EU/Ratingüberprüfungen für Österreich (Moody's), EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Frankreich (Moody's und S&P), Litauen (S&P und Fitch), Spanien (Fitch) ===

