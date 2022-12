Bern (ots) -Erfolgreiche Schweizer Filmhighlights wie "Platzspitzbaby" oder "Zwingli", die in den letzten Jahren auf den Kinoleinwänden zu sehen waren, sind auf Play Suisse verfügbar.Neben altbekannten TV-Serien sind auf Play Suisse verschiedene Filmhighlights, die in den vergangenen Jahren im Kino gezeigt wurden, verfügbar. Darunter sind Klassiker wie die SRG-Koproduktionen "Monte Verità" (2021) und "Fuori Mira" (2014) sowie die SRF-Koproduktion "Ostrov" (2021). Auch "Bruno Manser" (2019), die Verfilmung des abenteuerlichen Lebens des verschollenen Umweltaktivisten, steht auf Play Suisse zum kostenlosen Streaming zur Verfügung. Ganz neu ist auf Play Suisse ausserdem, der von der SRG koproduzierte Spielfilm "Platzspitzbaby" (2021) von Regisseur Pierre Monnard zu sehen. Der von einer wahren Geschichte inspirierte Film erzählt aus dem Alltag eines Mädchens, das bei ihrer heroinabhängigen Mutter inmitten der Zürcher Drogenszene aufwächst. Weiter findet sich in der Kollektion auch das von Stefan Haupt produzierte Drama "Zwingli" (2019), die Verfilmung des Lebens von Reformator Huldrych Zwingli. Alle Filme sind ab sofort auf der Streaming-Plattform verfügbar.Top Filme und Serien auf Play SuisseDie Streaming-Plattform verfügt über mehr als 3'000 Titel und hat neben diversen Filmen auch zahlreiche Qualitätsserien im Angebot. Seit Anfang Jahr werden die Top fünf Serien auf Play Suisse von "Wilder" angeführt. Im Frühjahr wurde die vierte und letzte Staffel der Erfolgsserie ausgestrahlt. "Der Bestatter" belegt Rang zwei, gefolgt von der Krimi-Serie "Nebensaison". Die Polizeikomödie "Tschugger" rangiert auf dem vierten Platz und auch die neue SRF-Serie "Die Beschatter" findet sich in den Top fünf.In der Kategorie Spielfilm belegt das Drama "Youth - ewige Jugend" (2015) den ersten Rang vor Michael Steiners Evergreen "Mein Name ist Eugen" und Markus Imhoofs Klassiker, dem Drama "Flammen im Paradies". "Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse" (2018) - auch von Regisseur Michael Steiner - und die SRF-Koproduktion "Lou's Waschsalon" (2005) befinden sich ebenfalls in den Top fünf.Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch (https://www.playsuisse.ch/)registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und zum Teil auch Rätoromanisch.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100899543