Hamburg (ots) -Wie gut sind Deutschlands Handynetze? Der COMPUTER BILD-Mobilfunk-Netztest ermittelt das anders als manche Marktbegleiter mit ganz normalen Smartphones in realen Lebenssituationen - und mit zigtausenden Messungen, die per App eingesammelt werden.Die gute Nachricht: Das Mobilfunktempo der deutschen Smartphone-Nutzer ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen - von durchschnittlich 47,1 auf 62,7 Megabit pro Sekunde (Download-Tempo über alle Messungen). Richtig schnell wird es mit 5G-Technologie in Großstädten, so etwa über 260 Mbps im Telekom-Netz.Doch es gibt auch schlechte Nachrichten: Es tut sich zunehmend eine Zweiklassen-Gesellschaft auf. 5G ist der Vorgänger-Technik LTE (4G) beim Tempo meilenweit überlegen, im Netz von Telekom und Vodafone verdoppelt sich mit 5G die Datenrate in der Regel. Das Problem: Nicht jeder kann die Vorteile von 5G auch nutzen. Im Test gingen lediglich 34 bis 41 Prozent der Messungen per 5G ein. Schuld daran sind neben mangelnder 5G-Abdeckung und veralteten Handys auch Discount-Tarife - denn die erlauben oft kein 5G. Gleichzeitig ist 5G auf dem Land langsamer, erreichte nur 43 bis 62 Prozent des Tempos, das in den Großstädten möglich war.Fazit der COMPUTER BILD: Klarer Testsieger ist die Telekom mit ihrem gut ausgebauten und schnellen Netz. Vodafone sichert sich Platz 2 mit guter Leistung vor O2, die beim 5G-Ausbau aber mittlerweile fast auf Augenhöhe sind. Smartphone-Nutzer ohne 5G werden dagegen zunehmend abgehängt.Den vollständigen Mobilfunk-Netztest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 25/2022, die ab 2. Dezember 2022 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5384609