Digitaler Sprachassistent: CARIAD übernimmt KI-Spezialisten paragon semvox

CARIAD CTO Lynn Longo: "Wir verfolgen die Strategie, zentrale Technologien selbst zu entwickeln und erweitern hierfür konsequent unser Know-how. Das digitale Kundenerlebnis ist eine unserer strategischen Prioritäten." Wolfsburg/Delbrück | 1. Dezember 2022 - CARIAD, das Software-Unternehmen des Volkswagen Konzerns, plant die Übernahme des KI-Spezialisten paragon semvox und hat heute den entsprechenden Kaufvertrag mit dem Automobilzulieferer paragon unterzeichnet. Mit der Übernahme stärkt CARIAD seine Kompetenzen im Bereich digitaler Sprachassistenten, die auf künstlicher Intelligenz basieren. CARIAD arbeitet bereits an einem digitalen Assistenten, der den Kund:innen des Volkswagen Konzerns ein personalisiertes und attraktives digitales Erlebnis im Auto bieten soll. Der Vollzug der Transaktion unterliegt noch verschiedenen Bedingungen, insbesondere dem Vorbehalt kartellbehördlicher Genehmigungen, und wird im Frühjahr 2023 erwartet. "Das Auto der Zukunft fährt automatisiert und ist vernetzt. Das digitale Erlebnis im Innenraum rückt daher immer mehr in den Vordergrund", sagt Lynn Longo, Chief Technical Officer von CARIAD. "Ein intelligent interagierender Sprachassistent wird künftig der zentrale Touchpoint für die Konzernmarken zu ihren Kund:innen und spielt eine große Rolle für die User Experience. paragon semvox ist ein ausgewiesener Spezialist für Sprachtechnologie. Mit der geplanten Übernahme erweitern wir daher konsequent unser internes Know-how. Denn: Zentrale Technologien, die für die Konzernmarken wettbewerbsdifferenzierend sind, wollen wir selbst in-house entwickeln. Das digitale Kundenerlebnis ist eine unserer strategischen Prioritäten." "Mit der heutigen Unterzeichnung des Kaufvertrags bzgl. unserer Software-Tochter semvox fokussiert sich paragon nach dem Verkauf der Beteiligung an der Voltabox AG im vergangenen Jahr wie geplant auf Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität," erläutert Klaus Dieter Frers, Gründer und Geschäftsführer der paragon GmbH & Co. KGaA, die strategischen Gründe. Frers weiter: "Zudem stärken wir mit dem Verkaufserlös nachhaltig die Finanzkraft von paragon." CARIAD und paragon einigten sich auf einen Kaufpreis im mittleren zweistelligen Millionenbereich. paragon semvox bietet KI-basierte Lösungen für Sprachsteuerung und Mensch-Maschine-Interaktionen und beliefert den Volkswagen Konzern als Hauptkunden bereits seit Jahren. Mit der Übernahme stärkt CARIAD seine Entwicklungskompetenzen in diesem wichtigen Bereich: CARIAD entwickelt für die Marken des Volkswagen Konzerns einen digitalen Assistenten, den die Kund:innen über gesprochene Worte steuern können und der künftig auch Mimik und Blicke interpretiert und darauf reagiert. Dank künstlicher Intelligenz soll dieser proaktiv mit den Kund:innen in einen Dialog treten und Wünsche antizipieren. Steigen Kund:innen morgens ins Auto, so kann der digitale Assistent beispielsweise gemäß ihrer Gewohnheiten proaktiv anbieten, zur Arbeit zu navigieren, einen Kaffee-Stopp einzulegen, sich in das erste Meeting einzuwählen, die Lieblingsmusik abzuspielen oder mitfahrende Kinder mit Spielen zu unterhalten. paragon semvox wird zur 100%-Tochter Nach Vollzug der Übernahme wird die paragon semvox GmbH eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der CARIAD SE. Aktuell arbeiten mehr als 140 Beschäftigte an den semvox-Standorten Limbach und Nürnberg. Alle Arbeitsplätze bleiben bestehen. Auch die Entwicklerteams von paragon in Indien und China werden semvox weiterhin unterstützen. Dr. Norbert Pfleger, Geschäftsführer der paragon semvox und einer ihrer Gründer, betont: "Die vergangenen vier Jahre im paragon-Konzern haben uns bereits ein starkes Wachstum ermöglicht. Der Erwerb durch CARIAD ermöglicht es uns aber nun, mit einer noch größeren Geschwindigkeit die nächste Generation der KI-Assistenten zu prägen. Für unsere Mitarbeiter ergibt sich hieraus neben der Kontinuität die Möglichkeit, gemeinsam mit CARIAD an einem der spannendsten digitalen Ökosysteme für den Automotive-Bereich zu arbeiten. Unsere derzeitigen Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden sind von der Transaktion nicht betroffen und bleiben bestehen." CARIAD verfolgt das Ziel, zentrale Technologien selbst zu entwickeln: "Auf unserem Wachstumskurs bauen wir unser Know-how in strategisch wichtigen und wettbewerbsrelevanten Bereichen nach und nach weiter aus. Neben dem Recruiting von Tech-Talenten setzen wir dabei auf Zukäufe und Partnerschaften", sagt Thomas Sedran, Chief Financial Officer von CARIAD. "Mit der Übernahme von semvox führen wir diese Strategie fort. Als Tech-Partner ermöglichen wir es den Konzernmarken, ihren Kund:innen ein attraktives digitales Erlebnis im softwaredefinierten Auto zu bieten und dieses zielgruppenspezifisch zu prägen." CARIAD SE CARIAD ist ein eigenständiges Automotive Software Unternehmen im Volkswagen Konzern, das die Softwarekompetenzen des Konzerns bündelt und weiter ausbaut. Es entwickelt die führende Technologieplattform für die Automobilindustrie mit dem Ziel, das automobile Erlebnis für Menschen sicherer, nachhaltiger und komfortabler zu machen. 2020 unter dem Namen Car.Software Organisation aufgebaut, arbeiten bei CARIAD heute mehr als 5.000 Expert:innen an einer einheitlichen Softwareplattform für alle Marken des Volkswagen Konzerns, die ein Betriebssystem, eine einheitliche Architektur und eine Automotive Cloud umfasst. Mitte des Jahrzehnts soll die neue Softwareplattform erstmals zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen digitale Funktionen für das Fahrzeug, darunter Fahrassistenzsysteme, eine standardisierte Infotainmentplattform, Softwarefunktionen zur Verknüpfung von Antriebssträngen, Fahrwerks- und Ladetechnologie sowie das neue digitale Ökosystem und digitale Services im und um das Fahrzeug. CARIAD verfügt über Software-Kompetenzzentren unter anderem in Wolfsburg, Ingolstadt, im Raum Stuttgart, Berlin und München, hat eine eigene Niederlassung in China und arbeitet eng mit Entwicklungsteams des Volkswagen Konzerns in den USA zusammen. Weitere Informationen unter https://cariad.technology Medienkontakt CARIAD Fabian Lebersorger Elise Pham +49 174 612 78 29 +49 170 9264681 fabian.lebersorger@cariad.technologyelise.pham@cariad.technology paragon GmbH & Co. KGaA Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme agiert paragon nach dem Verkauf der Beteiligung Voltabox mit dem Geschäftsbereich Power nunmehr eigenständig. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien). Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag. Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse, paragon GmbH & Co. KGaA Dr. Martin Esser Bösendamm 11 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-200 Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102 E-Mail: investor@paragon.ag

