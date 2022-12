Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Aus der letzten Handelswoche verabschiedete sich der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) mit 140,53 Prozentpunkten, so die Börse Stuttgart.Nach dem Wochenende sei er etwas stärker gestartet und habe die neue Handelswoche mit 141,17 Punkten begonnen. Am Dienstagmittag sei der Euro-Bund-Future bis auf 141,64 Prozentpunkte gestiegen, danach sei er wieder unter die 141 Punkte-Marke gefallen. Nachdem Jerome Powell, der Präsident der US-Notenbank, mitgeteilt habe, die Zinsanhebungen zu verlangsamen, habe der Euro-Bund-Future am Mittwochnachmittag wieder deutlich zugelegt. ...

