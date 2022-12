Wien (www.fondscheck.de) - Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum hat 2014 den Incrementum Inflation Diversifier Fund (ISIN LI0226274319/ WKN A1XDUW) aufgelegt, so die Experten von "e-fundresearch.com".Der täglich liquide UCITS-Fonds investiere in inflationssensitive Anlagen, insbesondere in Wertpapiere mit direktem Bezug zu Edelmetallen und Rohstoffen, inflationsgeschützte Anleihen sowie ausgewählten Edelmetall- und Rohstoffaktien und Rohstoffwährungen. Das Anlageziel des Fonds sei das Erreichen eines langfristigen Kaufkraftgewinns mit Wertzuwächsen von mindestens einem Prozentpunkt über der Inflationsrate, welches mittels eines Absolute Return-Ansatz verfolgt werde. Der Fonds sei kürzlich mit 5-Sternen von Morningstar ausgezeichnet worden. ...

