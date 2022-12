Paris (ots/PRNewswire) -- Vestiaire Collective und Paco Rabanne lancieren ihre Partnerschaft und präsentieren die beste Second-Hand-Auswahl der ikonischen Tasche "1969"- Für die Ewigkeit gemacht: Die "1969" steht für zeitloses Design aus nahtlosen Metallscheiben- Die Auswahl umfasst Stücke aus früheren Kollaborationen sowie Vintage-Modelle und Raritäten- Die Partnerschaft unterstreicht den Fokus beider Marken auf Handwerkskunst und zirkuläre Mode- Ab 1. Dezember exklusiv bei Vestiaire Collective erhältlichVestiaire Collective, die weltweit führende Plattform für begehrenswerte Mode aus zweiter Hand, hat sich mit dem legendären Modehaus Paco Rabanne für eine besondere Zusammenarbeit zusammengetan, bei der die legendäre "1969" Tasche im Mittelpunkt steht.Die Auswahl umfasst Stücke vergangener Kollaborationen (wie die Comme des Garçons-Edition von 2019 zum 50. Jubiläum des Modells) sowie Vintage-Artikel und Raritäten. Die Second-Hand-Exemplare sind - pünktlich zur Festtagszeit - in verschiedenen Größen, Farben und Formen in limitierter Auswahl erhältlich.Die Zusammenarbeit zwischen Vestiaire Collective und Paco Rabanne feiert zeitloses Handwerk sowie Kreativität und unterstreicht den zukunftsgewandten, optimistischen Blick auf die Mode. Paco Rabanne verwendet in seinen Kollektionen zunehmend Upcycling-Materialien und lässt vergangene Modelle wieder aufleben. Damit verfolgt die Marke nicht nur einen saisonübergreifenden Ansatz, sondern durch den lebenslangen Reparaturservice für das Modell "1969" zusätzlich einen nachhaltigen Gedanken. Durch das Know-how von Vestiaire Collective im Bereich Resale (von Second-Hand und Vintage-Mode) sollen nun auch Paco Rabanne Kunden und Kundinnen von nachhaltiger, zirkulärer Mode profitieren.Das Modell "1969" von Paco Rabanne wurde zur Hochphase von "Ready-made" (alltägliche Gegenstände werden zum Kunstwerk) kreiert und ist nicht nur wegen ihres innovativen, eleganten Designs eine Ikone. Es ist ein ultimativ nachhaltiges Accessoire, das schlichtweg ewig hält. Die Tasche wurde aus nahtlos aneinander liegenden Metallscheiben gefertigt (ein charakteristisches Designmerkmal aus den Anfängen des Hauses) und verfolgt einen optimistischen, kreativen und futuristischen Fokus. Ein Ansatz, der sich auch heute noch in den Entwürfen des Modehauses unter Kreativdirektor Julien Dossena wiederfindet.Zum Launch der Zusammenarbeit wird eine Feier in Paris stattfinden, die einige der seltensten Stücke präsentiert. Während der Veranstaltung wird die Herstellung der einzigartigen "1969" Tasche, unter Verwendung von Upcycling-Materialien, von einem Mitarbeiter des Hauses demonstriert. Das live gestaltete Unikat (in der Corporate Design-Farbe Orange von Vestiaire Collective) wird anschließend zur Verlosung auf der Plattform angeboten. Im Rahmen der Zusammenarbeit bietet Paco Rabanne weiterhin im Pariser Store in der Rue Cambon einen exklusiven Service zur Personalisierung der "1969" Tasche an.Die Partnerschaft mit Paco Rabanne legt einen wichtigen Stein für kommende Resale-Kooperationen für Vestiaire Collective. Die Plattform ist führend in der Fashion-Industrie für Second-Hand-Mode und arbeitet sowohl mit Luxusmarken als auch Einzelhändlern zusammen. Diese Kooperationen ermöglichen es der Community, stilvolle und einzigartige Mode auf vertrauenswürdige und sichere Weise zu erwerben.Sophie Hersan, Mitbegründerin und Fashion Director von Vestiaire Collective erklärt: "Vestiaire Collectives Expertise macht uns zum perfekten Partner für Luxushäuser wie Paco Rabanne. Die '1969' Tasche ist ein französischer Modeklassiker und wurde schon von Brigitte Bardot bis Françoise Hardy getragen. Wir freuen uns sehr, sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und damit die unglaubliche Handwerkskunst des Hauses und das Potential des Resales zu unterstreichen, das ikonische Klassiker einfach unsterblich macht."Nadia Dhouib, General Manager bei Paco Rabanne, erklärt: "Wir haben seit jeher eine starke Verbindung zu unserer Firmengeschichte. Die Partnerschaft mit Vestiaire Collective bietet nun eine aufregende und effektive Möglichkeit, zirkuläre Mode zu fördern - insbesondere mit der "1969" Tasche, einem zeitlosen Klassiker, der für die Ewigkeit gemacht ist. Mit der ausgewählten Kollektion an Second-Hand-Taschen kann die einzigartige Handwerkskunst von Paco Rabanne neu entdeckt werden. Vestiaire Collective ist durch sein Know-how und unvergleichliches Netzwerk der ideale Partner, um zirkuläre Mode zu fördern."