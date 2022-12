Die Freude über einen robusten Handelsauftakt in New York nach der Vortagesrally währte am Donnerstag nur kurz: Schwache Daten aus der amerikanischen Industrie signalisieren einen Konjunkturabschwung und drücken den Dow Jones nach anfänglichen Gewinnen deutlich ins Minus.Der Der Jones verliert 391 Punkte oder 1,13 Prozent auf 34.198 Zählern. Für den S&P 500 geht es um 0,5 Prozent nach unten auf 4.058 Punkte und für den Nasdaq Composite um 0,7 Prozent auf 11.387 Zähler. Die Stimmung in der US-Industrie ...

