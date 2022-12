© Foto: wallstreet:online



"Am gestrigen Mittwoch haben die Aktienmärkte gespannt auf die Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell und seinen Kommentar zu den nächsten Zinsschritten der FED gewartet. Die Marktteilnehmer hatten sanftere Zinsschritte und eine Entspannung in der restriktiven Geldpolitik in Folge der angenehmen Inflationsdaten vom 10.11. erhofft und erwartet. Aber eine gewisse Unsicherheit blieb, ob die Notenbank auch schon auf dieses Inflationssignal mit Entspannung reagiert oder die Hoffnung verfrüht war.

Doch Powell lieferte und untermauerte in seiner Rede die Aussicht auf kleinere Zinsschritte. Schon vergangene Woche habe ich im Monatsbericht der "Aktie der Woche" klar einen positiven Jahresabschluss und eine Jahresendrally erwartet, sofern die Inflationsdaten von November erhalten bleiben. Die Anlegerstimmung bleibt negativ und positive Nachrichten werden inzwischen mit Begeisterung gekauft. So auch gestern - der S&P 500 stieg um drei Prozent, der Nasdaq um satte 4,5 Prozent.

Mit der Entspannung der Zinsen sehen wir auch eine Rotation in Growth-Aktien, die unter den Inflationsängsten und hohen Zinsen überproportional leiden mussten. Passend dazu habe ich eine Liste spannender Aktien für die aktuelle Marktphase zusammengestellt, die durch denselben Vorfilter laufen, wie auch die Titel, die bei der "Aktie der Woche" in die engere Auswahl kommen. Außerdem enthalten sind fünf Value-Titel, mit denen das Portfolio gegen das Risiko durch wieder steigender Inflation abgesichert werden kann."

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

