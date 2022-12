In seiner gestern Abend gehaltenen Rede stellte der Fed-Chef Jerome Powell für Dezember einen weniger starken Zinsschritt in Aussicht. Gold legte daraufhin im gestrigen und heutigen Handel in der Spitze einen Sprung bis auf fast 1.784 US-Dollar (= + 2,0 % gegenüber dem Dienstags-Schlusskurs) hin. Der Kurs des generell wesentlich volatileren Edelmetalls Platin schnellte gestern und heute sogar gegenüber seinem Dienstags-Schluss um bis zu + 4,1 % auf über 1.046 US-Dollar hoch.Die Edelmetall-Kursrallye ging von einem zunehmend rückläufigen Inflations- und ...

