Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -- Zwei innovative Premium-Geräte werden auf dem Launch-Event vorgestellt- TECNO-Führungskräfte sowie Vertreter der Partner Android, MediaTek, Intel und Microsoft werden auf der Veranstaltung sprechenTECNO, ein Markenhersteller von innovativer Technologie mit Niederlassungen in über 70 globalen Märkten, gab heute bekannt, dass er den TECNO Flagship Product Launch 2022 unter dem Motto "Beyond the Extraordinary" (Über das Außergewöhnliche hinaus) am 7. Dezember ab 14:30 Uhr GST in Dubai, VAE, veranstalten wird.Bei der Veranstaltung werden die beiden neuen Vorzeigeprodukte des Unternehmens, die bemerkenswerte PHANTOM-X2-Serie und das MEGABOOK S1, offiziell vorgestellt.Dubai ist mit seinem Status als Zentrum für futuristische Innovationen der ideale Ort, um die Einführung zweier bahnbrechender Premium-Tech-Produkte zu feiern.Die Veranstaltung, bei der die neuesten bahnbrechenden Innovationen von TECNO gefeiert werden, ist ein unverzichtbares Ereignis, das einflussreiche Gäste aus der Welt der Technologie zusammenbringt. Auf der Veranstaltung wird die Geschäftsführung von TECNO die zukünftige Strategie der Marke und ihr Streben nach der nächsten Innovation erläutern, während geschätzte Kooperationspartner von Android, MediaTek, Intel und Microsoft ihre Visionen für die strategische Zusammenarbeit mit TECNO bei der Schaffung von Premium-Erlebnissen für globale Verbraucher vorstellen werden.Darüber hinaus wird eine aufregende Demo vor Ort, die als "Pioneering Lab" (Labor für Pionierarbeit) konzipiert ist, den Gästen ermöglichen, den Pioniergeist von PHANTOM zu erleben, der zu vielen unglaublichen technologischen Durchbrüchen in der X2-Serie geführt hat. Und durch die praktische Erfahrung mit den neuen Produkten werden die Gäste auch entdecken, wie das effiziente Design der PHANTOM-X2-Serie und des MEGABOOK S1 eine größere Arbeitseffizienz und Unterhaltungssynergie für die Verbraucher schafft.Und natürlich erwartet die Öffentlichkeit auch das erstaunliche Kameraerlebnis, das die PHANTOM-X2-Serie bieten wird, da ein Webinar mit dem Titel "The Push Towards Premium: Changing Smartphone Preferences and the Technologies Behind Them" (Das Streben nach Premium: Veränderte Smartphone-Präferenzen und die dahinter stehenden Technologien), das von Counterpoint Research organisiert wurde, verraten hat, dass die PHANTOM-X2-Serie mit der Flaggschiff-Kameratechnologie von TECNO unter Nutzung eines Dimensity-9000-5G-Chipsatzes von MediaTek betrieben wird.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tecno-veranstaltet-sein-jahrliches-event-zur-markteinfuhrung-seiner-vorzeigeprodukte-am-7-dezember-in-dubai-301691753.htmlPressekontakt:Elly Tang,elly.tang@transsion.comOriginal-Content von: TECNO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166941/5384759