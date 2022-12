Baoding, China (ots/PRNewswire) -Die "Global Intelligent Technology Company" GWM bringt eine Flotte modernster Elektrofahrzeuge zur 39. International Motor Expo 2022 in Thailand.Das Unternehmen präsentiert einen noch eleganteren ORA Grand Cat, den neuen Hybrid-SUV HAVAL H6, den geländegängigen TANK500 HEV und einige andere, in Thailand beliebte Modelle.Erstmalige Vorstellung des ORA Grand Cat in ThailandFür den ORA Grand Cat, das erste rein elektrische Premium-Coupé der Marke ORA, ist dies die Premiere in Thailand. Sein Außendesign, das durch Luxus und Modernität besticht, bietet ein Glasdach, ein aktives Lufteinlassgitter, einen elektrischen Heckspoiler und ein synthetisches Auspuffgeräusch für sportliche Fahrerlebnisse.Der ORA Grand Cat ist außerdem mit dem intelligenten Navigationssystem ORA Autopilot 3.0 ausgestattet, das ein intelligenteres Fahrerlebnis bietet. Im Innenraum sorgen ein 12,3-Zoll-Multimedia-Touchscreen, ein 10,25-Zoll-Fahrtinformationsdisplay, 11 Infinity-Lautsprecher mit unabhängigem Verstärker sowie elektrische Fahrer- und Beifahrersitze mit Massage- und Kühlsystemen für höchsten Komfort und Fahrfreude.Erleben Sie mit dem neuen Hybrid-SUV HAVAL H6 ein neues, elegantes DesignniveauGWM verstärkt die legendäre Leistung des HAVAL H6, der seit nunmehr zehn Monaten in Folge (Januar-Oktober 2022) die Führung im lokalen Kompakt-SUV-Segment inne hat, durch die Einführung einer weiterentwickelten Version mit eleganterem Design sowie Komfort und Bequemlichkeit auf höchstem Niveau.Der neue Hybrid-SUV HAVAL H6 besticht durch einen Kühlergrill mit Sternmatrix und ist vollgepackt mit erstklassigen Spitzentechnologien. Das Fahrzeug wird auf Basis der intelligenten modularen GWM L.E.M.O.N-Plattform gebaut, die sich an verschiedene Motorentypen anpassen lässt. Es wird von einem 1,5-Liter-Turbomotor in Kombination mit einem Elektromotor und einem Multimodus-DHT-Elektrohybridsystem angetrieben.Der TANK500 HEV bietet Vielseitigkeit und getreu seines Mottos "Leben ohne Grenzen" hohe FahrfreudeDank seiner Kombination aus Eleganz und Leistungsstärke inklusive Allradantrieb bietet der TANK500 HEV Vielseitigkeit und viel Fahrspaß beim "Leben ohne Grenzen". Das Modell ist mit einer Hybrid-Antriebskombination "2.0T+9HAT" (2.0-Liter-Turbomotor + 9-Gang-Hydraulik-Automatikgetriebe) ausgestattet.Das Modell wird vom neuesten intelligenten Allradantrieb angetrieben. Ein intelligentes Fahrerassistenzsystem, wie z. B. wie TANK Turn, hilft Ihnen dabei, auch an engen Stellen problemlos abzubiegen. Elektrisch gesteuerte Differentialsperren vorne und hinten dienen zur Kraftübertragung auf die Räder und verhindern ihr Durchdrehen. Dazu gibt es noch verschiedene Offroad-Fahrmodi, die sich automatisch an die veränderte Fahrbahnoberfläche anpassen.Elliot Zhang, Präsident von GWM ASEAN, sagte: "Seit unserer offiziellen Markteinführung in Thailand im vergangenen Februar hat GWM als Marktführer im Bereich von Elektrofahrzeugen an unserer Strategie der Differenzierung festgehalten, um den thailändischen Verbrauchern hochwertige Produkte und Dienstleistungen, neue Erfahrungen sowie Spitzentechnologie zu bieten."Derzeit beschleunigt GWM seine Transformation hin zu neuen Energien und wird weitere, auf neuen Energien basierende Modelle in noch mehr Märkte einführen, um den Nutzern saubere und intelligente Mobilitätserlebnisse zu bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1958830/Leading_Electric_Vehicle_Market__GWM_Presents_Various_NEVs_in_Thailand.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gwm-der-marktfuhrer-fur-elektrofahrzeuge-stellt-verschiedene-nevs-in-thailand-vor-301691859.htmlPressekontakt:Pupu Li,+86-13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/5384783