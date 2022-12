Fast die Hälfte der Allgemeinärzte berichtet, dass sie nicht genug Wissen über PrEP-Optionen haben, um mit Patienten darüber zu sprechen

Pünktlich zum Welt-AIDS-Tag hat Sermo, eine Online-Gemeinschaft für Ärzte und ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens, eine neue Umfrage veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass 46 der Allgemeinärzte einschließlich der Hausärzte, Gynäkologen und Kinderärzte sich nicht ausreichend über die derzeit zugelassenen PrEP-Medikamente informiert fühlen, um sie den Patienten zu verordnen. Dagegen berichteten 98 der Fachärzte für Infektionskrankheiten, dass sie sich ausreichend über PrEP-Medikamente informiert fühlen, was darauf hindeutet, dass Fachärzte für Nicht-Infektionskrankheiten von der Industrie weiter geschult werden müssen. Eine wichtige Möglichkeit, da Patienten, die wahrscheinlich gute Kandidaten für PrEP sind, oft zu einem Hausarzt gehen, anstatt einen Spezialisten für Infektionskrankheiten aufzusuchen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005356/de/

Die Kosten von PrEP sind in den USA nach wie vor ein treibender Faktor für die Entscheidung der Patienten, die Behandlung abzulehnen, wie 26 der befragten Ärzte berichteten. Allerdings ist PrEP in den meisten Fällen vollständig abgedeckt, wenn ein Patient eine Privatversicherung hat. Dies stellt eine weitere Möglichkeit dar, Patienten und Anbieter über Programme zur Unterstützung von Patienten und zur finanziellen Unterstützung aufzuklären. Trotz der privaten Versicherungsdeckung von PrEP sehen sich junge Erwachsene bis 26 Jahre mit versicherungsrechtlichen Hindernissen beim Zugang zu PrEP konfrontiert. 23 der befragten Ärzte sagten, sie wüssten nicht, wie sie Patienten helfen könnten, die über ihre Eltern versichert sind und Zugang zu PrEP wünschen, aber nicht wollen, dass ihre Eltern davon erfahren. Diese Zahl ging auf 16 zurück, als nur Fachärzte für Infektionskrankheiten befragt wurden. Dies deutet darauf hin, dass es hier eine Möglichkeit gibt, Patienten zu unterstützen und finanzielle Hilfe zu leisten, um dieser Patientengruppe zu helfen.

Die Besorgnis darüber, dass die Kosten der treibende Faktor für die Ablehnung von PrEP durch die Patienten sind, ist in Europa geringer als in den USA. Beim Vergleich der Erfahrungen der Ärzte waren die Kosten der Hauptgrund für die Ablehnung der PrEP-Behandlung durch die Patienten, während sie in der EU5 an dritter Stelle standen. Der Rest der Welt folgte der Einschätzung in den USA, dass die Kosten der Hauptgrund sind, weshalb Patienten PrEP ablehnen. In Europa berichteten Ärzte, dass der Hauptgrund, warum Patienten eine PrEP-Behandlung ablehnen, die Absicht ist, sonstige Präventionsmaßnahmen zu ergreifen (27 %), gefolgt von der Stigmatisierung (24 %) und den Kosten (20 %).

Die Einführung von PrEP stellt uns vor zahlreiche Herausforderungen, die über Kosten und Aufklärung hinausgehen:

PrEP steht bei den meisten Patienten nicht an erster Stelle: Nur 16 der befragten Ärzte berichteten, dass Patienten sie häufig proaktiv nach PrEP fragen.

Patienten haben Schwierigkeiten, die Einnahme von PrEP aufrechtzuerhalten: 70 der befragten Ärzte berichteten, dass es den Patienten oft oder manchmal schwer fällt, die einmal täglich einzunehmende PrEP-Pille zu nehmen.

Fehlinformationen über die Wirkungsweise von PrEP halten sich hartnäckig. 49 der befragten Ärzte berichteten, dass sie von Patienten in ihrer Praxis Fehlinformationen über die Behandlung gehört haben.

Auf die Frage nach den häufigsten Fehlinformationen, die sie in ihren Praxen hören, wurde von 63 der Ärzte berichtet, dass PrEP nur für Männer ist, die Sex mit anderen Männern haben. Dies steht im Widerspruch zu der Tatsache, dass durchschnittlich 22 der neuen HIV-Diagnosen pro Jahr auf heterosexuelle Kontakte zurückzuführen sind.

"HIV ist zu 100 vermeidbar. Die Aufklärung sowohl der Anbieter als auch der Patienten ist kritisch, um mehr Fortschritte im Kampf gegen die HIV/AIDS-Epidemie zu erzielen", sagt Dr. Claudia Martorell, Spezialistin für Infektionskrankheiten und Mitglied des medizinischen Beirats von Sermo. "Aufklärung, zusammen mit einer verbesserten Versicherungsdeckung, einer Steigerung des Bekanntheitsgrades des Medikaments, einem besseren Zugang für Risikogruppen und einer Verringerung der Stigmatisierung der HIV-Infektion, unterstützen unsere Fähigkeit, die Epidemie besser zu bekämpfen."

Kosten und Therapietreue halten HIV-Patienten von erfolgreichen Behandlungsregimen ab:

Ähnlich wie die Besorgnis über die Kosten von PrEP ist die Bezahlbarkeit das wichtigste Behandlungsmerkmal, das Ärzten bei der Empfehlung eines HIV-Medikaments für einen Patienten am wichtigsten ist (17 %), gefolgt von weniger Nebenwirkungen (15 %) und weniger Medikamenteneinnahme pro Tag (13 %). Mehr als die Hälfte (56 %) der Ärzte berichtete, dass die Patienten, die sie wegen HIV/AIDS behandeln, Schwierigkeiten haben, ein striktes Programm zur Medikamententreue zu befolgen. Das Interesse an länger wirkenden injizierbaren Medikamenten dürfte bei HIV-Patienten groß sein, denn 48 der befragten Ärzte berichteten, dass der Hauptgrund dafür, dass sich Patienten nicht an die Behandlungspläne halten, darin besteht, dass sie einfach vergessen, ihre Medikamente einzunehmen. Auch multiresistente HIV-Infektionen bereiten den Ärzten große Sorgen, denn fast die Hälfte (43 %) berichtet, dass sie Patienten mit diesen Problemen behandeln.

Diese Umfrage wurde im Zuge der laufenden Barometer-Umfrage von Sermo durchgeführt. Die Umfrage umfasste mehr als 600 Ärzte weltweit, die zwischen dem 2. und 14. November 2022 befragt wurden. Um weitere Ergebnisse zu erfahren, besuchen Sie app.sermo.com/barometer.

