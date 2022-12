DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Lindner will Finanzplatz mit grünen Anleihen nach vorn bringen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich für eine Stärkung des deutschen Finanzplatzes im internationalen Vergleich durch die Emission grüner Finanzprodukte ausgesprochen. "Die Bundesrepublik Deutschland wird weiter zu den führenden Emittenten von Green Bonds gehören", sagte Lindner beim Deutschen Nachhaltigkeitstag.

Bundestag billigt Zweites Sanktionsdurchsetzungsgesetz

Der Bundestag hat ein Zweites Sanktionsdurchsetzungsgesetz beschlossen, mit dem strukturelle Verbesserungen für die Sanktionsdurchsetzung in Deutschland erreicht werden sollen. Für das Gesetz stimmten die Koalitionsfraktionen, dagegen Union und AfD, und die Linke enthielt sich, wie Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU) bekanntgab.

Arbeitgeber weisen Forderung von Marburger Bund zurück

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat die Tarifforderungen der Ärztegewerkschaft Marburger Bund für die Mediziner in kommunalen Krankenhäusern zurückgewiesen. Sie seien "maßlos überzogen", erklärte Wolfgang Heyl von der VKA am Donnerstag. Bei den Häusern würden sie "ein Kostenvolumen von rund 673 Millionen Euro verursachen", fügte er hinzu.

ARD-"Deutschlandtrend": Union in Sonntagsfrage bei 30 Prozent

Die Union hat in der Gunst der Wähler nach dem ARD-"Deutschlandtrend" zuletzt wieder zugelegt. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU aktuell auf 30 Prozent, wie die am Donnerstag veröffentlichte Erhebung des Instituts infratest dimap ergab. Dies sind zwei Prozentpunkte mehr als im Vormonat. Alle drei Parteien der Ampel-Koalition verlieren dagegen einen Prozentpunkt.

EU fordert Freilassung von belarussischer Regierungskritikerin Kolesnikowa

Die EU hat Belarus zur Freilassung der im Krankenhaus liegenden inhaftierten Regierungskritikerin Maria Kolesnikowa aufgefordert. "Die Berichte über ihre gesundheitliche Situation sind sehr, sehr beunruhigend", sagte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Donnerstag. Es sei "extrem wichtig", dass Kolesnikowa die notwendige medizinische Behandlung und Pflege erhalte, die ihr Gesundheitszustand erforderten. Die belarussischen Behörden trügen "die Verantwortung für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden, solange sie unrechtmäßig inhaftiert ist".

US-PCE-Inflation sinkt im Oktober in der Gesamt- und Kernrate

Der Inflationsdruck in den USA hat im Oktober nach der von der US-Notenbank bevorzugten Messgröße wie erwartet etwas abgenommen. Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) mitteilte, stieg der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag um 6,0 (September: 6,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der Preisindex ohne Energie und Nahrungsmittel erhöhte sich um 0,2 Prozent auf Monats- und 5,0 (5,1) Prozent auf Jahressicht. Beide Jahresteuerungsraten entsprachen dem Konsens der von Factset zusammengestellten Prognosen.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe niedriger als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist in der Woche zum 26. November 2022 niedriger als erwartet gewesen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl saisonbereinigt um 16.000 auf 225.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 235.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert nach oben revidiert, auf 241.000 von ursprünglich 240.000. Der gleitende Vierwochendurchschnitt erhöhte sich gegenüber der Vorwoche um 1.750 auf 228.750.

S&P Global: Aktivität in US-Industrie sinkt im November

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im November deutlich verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 47,7 (Oktober: 50,4) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 47,6 Punkte prognostiziert. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

ISM-Index für US-Industrie sinkt im November unter Wachstumsschwelle

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im November verlangsamt und ist unter die Marke von 50 gefallen, die Wachstum indiziert. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 49,0 (Vormonat: 50,2). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Wert von 49,8 prognostiziert. Der Index liegt damit erstmals seit Mai 2020 (43,5 Punkte) unter dem Schwellenwert, nachdem er 29 Monate nacheinander ein zumindest leichtes Wachstum der Aktivität angezeigt hatte.

Biden empfängt Macron bei Staatsbesuch im Weißen Haus

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist bei seinem Staatsbesuch in den USA von Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen worden. Biden begrüßte Macron am Donnerstagmorgen (Ortszeit) vor seinem Amtssitz in Washington mit militärischen Ehren. Im Anschluss waren Gespräche sowie eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

Fed/Bowman: Verlangsamung des Zinserhöhungstempos "angemessen"

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman hält eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos für angemessen. Die US-Notenbank werde den Leitzins in den "kommenden Sitzungen" weiter anheben, sagte Bowman am Donnerstag auf dem KBW CEO Strategy Forum. "Es liegt noch viel Arbeit vor uns, um den Leitzins auf ein Niveau zu bringen, das ausreichend restriktiv ist, um die Inflation im Laufe der Zeit zu drücken, so Bowman. Sie fügte an, dass es aber für die Notenbank angemessen sei, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen, wenn sich der Leitzins dem restriktiven Bereich nähere.

+++ Konjunkturdaten

*US/Bauausgaben Okt -0,3% (PROG: -0,2%) gg Vm

