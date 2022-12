Die Spieler können als 3D-Darstellungen ihrer Woodies NFTs interagieren, da die führende Metaverse-Welt ihr bahnbrechendes Feature "Linked Wearables" ausbaut

Die Web3 Entertainment-Marke Woodies hat bekannt gegeben, dass ihre komplette generative NFT-Kollektion jetzt als Linked Wearables in Decentraland verfügbar ist. Mit 9.739 NFTs ist Woodies die größte Wearable-NFT-Kollektion, die in Decentraland, einer der beliebtesten Metaverse-Welten, verfügbar ist.

Verknüpfte Wearables sind 3D-Darstellungen von NFTs, die ihren Ursprung außerhalb von Decentraland haben. Sobald eine NFT-Kollektion von der Decentraland-Community als Linked Wearables genehmigt wurde, können die Inhaber ihre NFT als In-World Wearables verwenden, die als ihr eigener Avatar fungieren. Neben der Interoperabilität von Decentraland mit NFT-Projekten von Drittanbietern bietet diese innovative Funktion den Inhabern von NFTs und den Communities starke neue Vorteile.

Web3 tritt in das Metaverse ein

Woodies werden als Wearables auf eine spannende neue Art und Weise zum Leben erweckt. "Woodies-Besitzer können ihren Woodie jetzt als animierte Figur in Decentraland erleben", so Richard Powazynski, Mitbegründer von Woodies. "Sie können sich als Ihr persönlicher Woodie durch die Welt bewegen und mit anderen Nutzern interagieren. Da jeder Woodie einzigartig ist, verkörpert Ihr Woodie Ihre eigene Individualität und Ihren Ethos. Dadurch wird die emotionale Bindung, die die Menschen zu ihren NFTs haben, noch verstärkt und der Wert des digitalen Eigentums erhöht."

Woodies wurde im September 2021 mit der Verfügbarkeit von 9.739 Ethereum-basierten NFTs eingeführt, erhältlich auf dem führenden Marktplatz OpenSea. Jeder Woodie wurde von einem Künstlerteam zum Leben erweckt, das aus Konzepten von Des Lucrece, Basisdesigns von Jae-838 und aufwendigen Stilisierungen des Künstlers Gossamer Rozen besteht. Jeder Woodie wurde nach dem Zufallsprinzip aus einer Mischung von über 900 Merkmalen generiert, wodurch jeder von ihnen ein einzigartiges, ansprechendes 1-1-Design aufweist. Vor kurzem erschien ein neuer animierter Kurzfilm, Woodies Origin, der die Geschichte von Woodies und seiner Mission, die Natur zu erhalten, erzählt.

Mehr tun in Decentraland

Decentraland zeichnete sich stets als eine der am weitesten entwickelten Welten im Metaverse aus. Dank der Offenheit für Innovationen und neue Tools zur Verbesserung des Nutzererlebnisses lädt Decentraland zu einem stärkeren Engagement zwischen Communities und Marken ein. Der Ansatz von Decentraland unterscheidet sich von den traditionellen Wearables in anderen Metaverse-Welten, die ein NFT-Ökosystem durch das Hinzufügen weiterer handelbarer Gegenstände aufweichen können. Im Gegensatz dazu erhöht die Wahl von Woodies für die Linked Wearables von Decentraland den Wert der Kollektion.

"Die Linked Wearables von Decentraland sind eine Funktion, die auf viele Arten genutzt werden kann, und ich freue mich, dass Woodies sie voll ausschöpft und der Community so einen großen Mehrwert bietet", so Marja Konttinen, Marketing Director, Decentraland Foundation. "Woodies NFT-Besitzer haben jetzt die Möglichkeit, in Decentraland Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig kennenzulernen, wobei sie noch dazu fantastisch aussehen!"

"Linked Wearables sind eine bedeutende Entwicklung, denn sie machen es für Urheber von Inhalten wie Woodies einfach, eine Metaverse-Präsenz zu haben", so Powazynski. "Und was genauso wichtig ist: Sie machen Spaß! Es fällt leicht, sich in die geschäftlichen und technischen Aspekte des Metaverse zu vertiefen, aber wenn es keinen Spaß macht, werden die Leute es nicht nutzen."

Woodies ist eine dezentralisierte Web3 Entertainment-Marke. Woodies wurde von UltraDAO entwickelt und ist eine globale Community, die sich dem Erleben und Bewahren der Natur verschrieben hat und dabei auf Storytelling und Technologie setzt. Das erste Angebot ist die Woodies Generative-Kollektion mit 9.739 NFTs, der ein ständig wachsendes Inhaltsuniversum folgen wird.

