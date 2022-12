HEILBRONN (dpa-AFX) - Die "Heilbronner Stimme" zu den EU-Plänen zur Müllreduktion:

"Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie gewaltig dieses Problem ist: 177,2 Kilogramm Verpackungsabfall hat jeder EU-Bürger im vergangenen Jahr produziert, der vermeintliche Umweltmusterschüler Deutschland liegt mit 225,8 Kilogramm pro Kopf mit Abstand an der europäischen Spitze. Im Jahr 2000 waren es noch 185,6 Kilogramm. Die Recyclingbemühungen der vergangenen Jahre haben also nicht verhindert, dass immer mehr Verpackungsmüll anfällt. Auch ist die Recyclingquote bei Kunststoffabfällen in Deutschland mit rund 55 Prozent noch immer beschämend gering. Will die EU die Müllwende schaffen, muss sie den Zeithorizont verkürzen und die Industrie stärker in die Pflicht nehmen. Es ist ja schön, wenn Verbraucher nun dank einheitlicher Etiketten auf den Produkten wissen, in welche Tonne sie den Müll werfen sollen. Das ändert nichts daran, dass der beste Müll der ist, der gar nicht erst entsteht - egal, ob aus Plastik oder Papier."/be/DP/men