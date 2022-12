FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Thema Bundeswehr:

"(...) Die im Spätwinter ausgerufene Zeitenwende hat die Vernachlässigung der deutschen Streitkräfte nur scheinbar beendet. Denn auch das beispiellose Sondervermögen von 100 Milliarden Euro macht die Bundeswehr noch nicht von selbst stark und bereit. Der Streit über Beschaffung und Munition neun Monate nach dem Kriegsbeginn offenbart bis ins Kabinett hinein ein Fremdeln mit dem Notwendigen. Der Primat der Politik ist kein Freibrief für Verantwortungslosigkeit und Beratungsresistenz. In Zeiten äußerer Bedrohung müssen alle an einem Strang ziehen. Obwohl Deutschland zweifellos mehr tun könnte, für sich wie für die Ukraine, sollte aber auch seine bisherige Leistung anerkannt werden. (...) Es fehlt die Einsicht, dass sich auch Deutschland in einem Kampf zur Verteidigung seiner Freiheit befindet."