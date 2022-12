Los Angeles (ots/PRNewswire) -Bigo (https://www.bigo.tv/) Live (https://www.bigo.tv/), die weltweit erfolgreichste Live Streaming Plattform, hat bekannt gegeben dass Sie ein offizieller Streaming Partner der Game Awards 2022 sind, welche um 13:30 Uhr (deutscher Zeit) am Donnerstag, den 8ten Dezember beginnen wird und dieser live aus dem Microsoft Theater in los Angeles übertragen wird.Dieses Jahr ist das erste Jahr der Kooperation von Bigo live mit diesem Event, welches live Übertragung der Zeremonie in Nordamerika, Lateinamerika, Japan, Süd-Korea, Australien, Großbritannien, Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Portugal beinhaltet.Zusätzlich zur Streaming Partnerschaft will Bigo live die Bigo Gemeinschaft miteinbeziehen durch in-app Gemeinschaftsaktivitäten wie z.B. Diskussionen und Abstimmen rund um die Awards um damit die Nutzer zu engagieren Inhalte über die Awards zu generieren.Bigo Live ermöglicht den Steamern mit Zuschauern und Fans zu interagieren, während sie beliebte spiele wie League of Legends, Fortnite, PUBG-Mobile, Call of Duty und viele weitere live übertragen. Zuschauer können ein fesselndes Zuschauer Erlebnis und sehr interaktives Engagement auf Bigo live genießen während die Streamer ihre lieblingsspiele streamen.Mike Ong, Vizepräsident von BIGO Technology, sagte: "Bigo Live hat die Ehre dieses Jahr Partner der Games Awards zu sein und diese live zu Übertragen für ein großes Publikum auf der ganzen Welt. Diese Partnerschaft ist die aktuellste Bindung von Bigo Live an die Gaming-Gemeinschaft und wir wünschen allen teilnehmen viel Glück."Die Game Awards sind ein jährliches Event, um die beste kreative und technische Exzellenz der globalen Videospiel Industrie zu ehren. Die Game Awards würdigt und ehrt alle Bereiche der Gaming Industrie: vom Spiel selbst, bis zu den Gaming Content Ersteller -mit Spiel des Jahres werden Finalisten wie z.B. Elden Ring und God of War Ragnarok und Content Ersteller wie Fluxo, Nobru und Streamer Awards Gewinner OTCinderella.The Game Awards Moderator und Content Ersteller, Geoff Keighley, sagte: " Die Game Awards versuchen Zuschauer aus einem Spektrum welches so breit wie möglich ist, zu erreichen, weshalb wir begeistert sind Bigo Live mit in die Gemeinschaft zu holen. Wir haben das Ziel diverse Gruppen von Spieleentwickler und Spiele sowie große Namen aus der Popkultur zusammen zu bringen, um Gaming als eine fesselnde, anspruchsvolle und inspirierende Art von Unterhaltung zu feiern."Bitte besuchen Sie bigo.tv für mehr Informationen zu Bigo Live und beginnen Sie ihre Live Streaming Reise. Laden Sie die App jetzt runter (verfügbar auf Android und iOS)Über Bigo Live:Bigo Live ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden sozialen Live-Streaming-Communities, in dem Nutzer in Echtzeit Übertragen wird, um Momente aus dem Leben zu teilen, ihre Talente zu präsentieren und mit Menschen aus aller Welt zu interagieren. Bigo Live hat rund 400 Millionen Nutzer in über 150 Ländern und ist derzeit der Marktführer in der Live-Streaming-Branche. Bigo Live wurde im März 2016 gestartet und gehört zu BIGO Technology mit Sitz in Singapur.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1958751/Bigo_Live__TGA.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1555270/Bigo_Live_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bigo-live-ubertragt-the-game-awards-2022-in-mehr-als-10-markten-weltweit-object-has-been-removed-from-this-location-301692270.htmlPressekontakt:Jason Wakeford,bigo@clarity.globalOriginal-Content von: Bigo Live, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144394/5384831