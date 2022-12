DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ELEKTROAUTOS - Der Boom von Elektroautos in Deutschland könnte bald enden. Schon jetzt ebbt der Zuwachs bei reinen Stromern (BEV) und Plug-in-Hybriden (PHEV) merklich ab. Das Plus liegt aktuell bei 4,5 Prozent - nach 73 Prozent im Vorjahr. 2023 und 2024 dürfte der Markt sogar deutlich schrumpfen. Das prognostiziert das Center Automotive Research (CAR) in einer Studie, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. (Handelsblatt)

December 02, 2022 00:34 ET (05:34 GMT)

