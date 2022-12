2018 juckt es Sepp Schwaiger schon wieder in den Fingern und die Idee zum Hotel SEPP, mitten im Dorfkern von Maria Alm, nimmt Formen an. Das Erfolgskonzept des Hotel Eder wird seither durch die außergewöhnliche Alternative des SEPP ergänzt. Alle über 21 Jahren sind herzlich willkommen, ganz im Stil des Hauses: "Luxury with a twist". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...