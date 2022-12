DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der US-Arbeitsmarkt bleibt trotz der Entlassungswelle im Technologie-Sektor angespannt und der Stellenzuwachs geht trotz der rasanten Straffung der US-Geldpolitik nur langsam zurück. Der robuste Jobmarkt erschwert der Fed den Kampf gegen die Inflation, weil der Lohndruck hoch bleibt. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten im November gegenüber dem Vormonat um 200.000 (Oktober: 261.000) zugenommen hat. Die Arbeitslosenquote soll bei 3,7 Prozent verharren. Bei den Stundenlöhnen erwarten die Ökonomen ein Plus von 0,3 (0,4) Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich wird eine Lohnsteigerung von 4,6 (4,7) Prozent prognostiziert. Das erklärte Ziel der Fed ist es, eine Abkühlung am US-Arbeitsmarkt zu erreichen. Die Kombination aus hoher Inflation und einem hohen Auslastungsgrad am Arbeitsmarkt gefährde mittelfristig die Verankerung der Inflationserwartungen im Zielbereich der Fed, argumentieren die Volkswirte der Dekabank. Die Fed nehme bewusst in Kauf, dass es einen abrupten Einbruch am Arbeitsmarkt geben könne. Die Dekabank rechnet mit einem Zuwachs von 175.000 Jobs.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 DE Import-/Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: -1,7% gg Vm/+23,2% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/+29,8% gg Vj 08:00 Handelsbilanz Oktober Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +5,1 Mrd Euro zuvor: +3,7 Mrd Euro Exporte (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Importe (real, saisonbereinigt) PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -2,3% gg Vm - FR 08:45 Industrieproduktion Oktober zuvor: -0,8% gg Vm - EU 11:00 Erzeugerpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: -2,0% gg Vm/+31,7% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vm/+41,9% gg Vj - US 14:30 Arbeitsmarktdaten November Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +200.000 gg Vm zuvor: +261.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,7% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.452,00 -0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.075,25 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 12.020,50 -0,4% Nikkei-225 27.777,90 -1,6% Schanghai-Composite 3.160,25 -0,2% Hang-Seng-Index 18.740,10 +0,0% +/- Ticks Bund -Future 142,31 -45 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.490,30 +0,6% DAX-Future 14.498,00 -0,5% XDAX 14.490,30 -0,5% MDAX 25.954,71 +1,4% TecDAX 3.134,82 +2,1% EuroStoxx50 3.984,50 +0,5% Stoxx50 3.817,12 +0,6% Dow-Jones 34.395,01 -0,6% S&P-500-Index 4.076,57 -0,1% Nasdaq-Comp. 11.482,45 +0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 142,76% +110

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start werden Europas Börsen am Freitag erwartet. Bis zur Vorlage des mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktberichtes dürfte es keine großen Anlageentscheidungen geben. Der DAX wird bis dahin im Bereich um 14.500 Zähler gesehen. Erwartet werden rund 200.000 neugeschaffenen Stellen, doch je weniger, desto besser für die Börsen. Denn je weniger heiß der Jobmarkt läuft, desto geringer dürfte der Lohndruck und damit die Inflation werden. Der Blick ist daher besonders auf die Entwicklung der Stundenlöhne gerichtet, die nur noch um 0,3 Prozent steigend erwartet werden. Schwache US-Job-Daten dürften den DAX dann aus der Handelsspanne nach oben springen lassen.

Rückblick: Etwas fester - Die bullisch aufgenommenen Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell wurden durch dazu passende US-Daten untermauert. Insgesamt zeigten sie das erhoffte Bild, dass der Höhepunkt des Inflationsanstiegs hinter dem Markt liegt. Hauptgewinner bei Aktien waren die zinsempfindlichen Technologiewerte, Chipwerte wie Infineon sprangen um 2,6 Prozent, ASML sogar um 3,8 Prozent. Shop Apotheke sprangen um über 13 Prozent mit der Aussicht auf eine Einführung des E-Rezepts Mitte 2023. Für die Doc-Morris-Mutter Zur Rose ging es sogar fast 15 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Adidas stiegen um 2,2 Prozent und Puma 3,1 Prozent. Vor allem die Hoffnung auf Chinas Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik trieb hier. Mercedes und VW gaben je 0,4 Prozent nach, BMW sogar 1,4 Prozent. Hier bremste eine Studie des Center Automotive Research (CAR), die den Elektroauto-Boom in Deutschland schon wieder vor dem Ende sieht. Die Aktien von Online-Essenslieferdiensten waren europaweit gesucht wegen der Konsolidierung im Sektor. So soll der türkische Lieferdienst Getir kurz vor der Übernahme der Berliner Gorillas stehen. Delivery Hero stiegen 3,9 Prozent und Hellofresh um 6 Prozent. Deutsche Börse legten 1,4 Prozent zu und erreichten zwischenzeitlich ein Allzeithoch. Bet-at-Home stiegen um 1,9 Prozent dank einer höher als erwarteten Wettaktivität während der Fussball-WM.

XETRA-NACHBÖRSE

Patrizia wurden bei Lang & Schwarz 1,7 Prozent höher getaxt. Der Immobilienkonzern übernimmt die dänische Advantage Investment Partners und erhöhte zugleich die Prognose für die verwalteten Vermögenswerte.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Nach der Vortagesrally und der Euphorie über die Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell ist etwas Realismus eingekehrt. Anleger neigten zu Gewinnmitnahmen und spielten wieder verstärkt die Karte Rezessionsangst. Ohnehin hatte es bereits am Vorabend Stimmen gegeben, die die Rally als übertrieben eingestuft hatten. Denn Powell hatte zwar ein verlangsamtes Zinserhöhungstempo angedeutet, damit aber eigentlich nur die Markterwartungen bestätigt. Auf die Frage, ob denn ein langsamerer Zinsanstieg wirklich eine gute Nachricht für Aktien sei, fanden Anleger so recht keine Antwort. Im Blick standen Wirtschaftsdaten, die Licht und Schatten zeigten. Bei der Kernrate im PCE-Preis-Index sei die Dynamik zurückgegangen, hieß es zu den zunächst gestiegen Aktienkursen. Abwärtsdruck kam dann aber mit einem schwachen ISM-Index auf. Salesforce brachen um 8,3 Prozent ein. Der Umsatzausblick blieb hinter den Schätzungen zurück. Costco Wholesale fielen um 6,6 Prozent. Der Umsatzanstieg blieb hinter der Zunahme aus dem Vormonat klar zurück.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,24 -9,5 4,33 350,6 5 Jahre 3,67 -7,2 3,74 240,6 7 Jahre 3,59 -9,5 3,68 214,7 10 Jahre 3,51 -9,8 3,60 199,7 30 Jahre 3,61 -13,1 3,74 170,6

Am Rentenmarkt ging es nach den massiven Aufschlägen des Vortages weiter bergauf, die Renditen büßten entsprechend weiter an Boden ein - getragen von den PCE-Preisdaten.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0532 +0,1% 1,0523 1,0495 -7,4% EUR/JPY 142,20 -0,1% 142,40 142,61 +8,7% EUR/CHF 1,0674 +0,1% 1,0672 1,0651 -4,9% EUR/GBP 0,8606 +0,2% 0,8585 0,8567 +2,4% USD/JPY 135,02 -0,2% 135,33 135,84 +17,3% GBP/USD 1,2237 -0,2% 1,2258 1,2251 -9,6% USD/CNH 7,0449 +0,1% 7,0391 7,0536 +10,9% Bitcoin BTC/USD 16.936,65 -0,2% 16.972,47 16.949,90 -63,4%

Der Dollar baute die Vortagsverluste mit erneut gesunkenen Marktzinsen weiter aus, der Dollarindex verlor 1,2 Prozent. Die Aussagen von Powell, die mehrheitlich schwachen Konjunkturdaten und die nachlassende Inflationsdynamik ließen auf langsamer steigende Leitzinsen schließen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,27 81,22 +0,1% +0,05 +17,3% Brent/ICE 87,15 86,88 +0,3% +0,27 +20,3%

Die Ölpreise legten zu. Das Kartell Opec+ könnte auf seinem Treffen am Sonntag den Ausstoß verringern, vermuteten Teilnehmer. Zudem stützte die Erleichterung bei den Covid-Restriktionen in China, dadurch stiegen die Nachfrage-Prognosen. Laut einem Bericht soll der EU-Preisdeckel für russisches Erdöl bei 60 Dollar liegen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.799,54 1.803,30 -0,2% -3,77 -1,6% Silber (Spot) 22,86 22,73 +0,6% +0,14 -1,9% Platin (Spot) 1.044,95 1.045,00 -0,0% -0,05 +7,7% Kupfer-Future 3,78 3,81 -0,9% -0,04 -14,3%

Dollarschwäche und nachgebende Marktzinsen befeuerten den Goldpreis, die Preise stiegen erstmals seit Mitte August über die Marke von 1.800 US-Dollar je Feinunze. Das Edelmetall verbuchte die höchsten Tagesaufschläge seit April 2020.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-GELDPOLITIK

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman hält eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos für angemessen. Die US-Notenbank werde den Leitzins in den "kommenden Sitzungen" weiter anheben, sagte Bowman am Donnerstag auf dem KBW CEO Strategy Forum. "Es liegt noch viel Arbeit vor uns, um den Leitzins auf ein Niveau zu bringen, das ausreichend restriktiv ist, um die Inflation im Laufe der Zeit zu drücken, so Bowman.

USA / FRANKREICH

US-Präsident Joe Biden und der französische Staatschef Emmanuel Macron haben im Streit um Subventionen für US-Produkte im Bereich erneuerbarer Energien ihren Willen zur Zusammenarbeit bekräftigt. Biden sagte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus an der Seite von Macron, beim Übergang zu erneuerbaren Energien würden die USA weiter in "enger Partnerschaft mit Europa" vorangehen.

ENERGIEPOLITIK DEUTSCHLAND

Der Bundestag hat in der Nacht zum Freitag für den vorgezogenen Braunkohleausstieg in Nordrhein-Westfalen gestimmt. Das Gesetz der Regierung wurde mit 525 Ja- zu 92 Nein-Stimmen angenommen. Zwei Abgeordnete enthielten sich.

VW

Die Volkswagen-Batterietochter Powerco will ihr erstes außereuropäisches Werk voraussichtlich in Kanada errichten. Wie VW mitteilte, hat der Konzern mit der kanadischen Regierung vereinbart, nach einem geeigneten Standort für eine Zellfabrik zu suchen. Es werde eine "zügige Expansion" nach Nordamerika angestrebt, um den Aufbau des weltweiten Batteriegeschäfts zu beschleunigen.

PATRIZIA

übernimmt die dänische Advantage Investment Partners und erhöht ihre Prognose ihre für Assets under Management (AUM) 2022 auf 57 bis 60 (zuvor 57 bis 58) Milliarden Euro. Advantage verwaltete laut Patrizia zum 30. Juni gebührengenerierende Assets under Management von 1,2 Milliarden US-Dollar, die bis Ende 2022 auf über 2 Milliarden Dollar steigen sollen. Bis Ende 2024 sei dann ein Anstieg auf über 3 Milliarden Dollar angepeilt.

STABILUS

Die Aktionäre können sich über eine deutlich höhere Dividende freuen. Der MDAX-Konzern will für das Geschäftsjahr 2021/22 1,75 Euro je Aktie ausschütten. Für das Vorjahr hatte Stabilus 1,25 Euro gezahlt.

LUKOIL

Italien hat eine vom russischen Öl-Riesen Lukoil betriebene Raffinerie in Sizilien vorerst unter staatliche Kontrolle gestellt. "Die Notmaßnahme zielt darauf ab, sowohl ein strategisches nationales Energiezentrum als auch die für Sizilien und das ganze Land so wichtigen Arbeitsplätze zu schützen", erklärte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Donnerstag. Die Entscheidung über die Isab-Raffinerie, eine der größten Europas, gelte vorerst für bis zu zwölf Monate.

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.