The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.12.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.12.2022



ISIN Name

SE0019019027 INCOAX NETW. A EM. 10/22

US35037R1032 FOSUN INTL LTD UNSP.ADR25

DE000LB1M0M9 LBBW STUFENZINS 17/22

DE000A1R0RZ5 EKOSEM-AGRAR AG 12/22

CH0343366776 GIVAUDAN SA 16-22

XS1729158508 TSB BANK 17/22 MTN FLR

XS1767930826 FORD MOTOR CRED.18/22 FLR

DE000MHB23J6 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1833

DE000MHB0139 MUENCH.HYP.BK.PF 387 MTN

USP1516SFH42 BCO VOTORANT. 17/UND.FLR

FOSUN INTERNATIONAL LTD ADR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de