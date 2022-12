The following instruments on XETRA do have their first trading 02.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.12.2022Aktien1 KYG2216H1011 ClouDr Group Limited2 AU0000253510 Regal Asian Investments Ltd.3 AU0000241416 Toubani Resources Inc.4 US97690A1088 Wiwynn Corp. GDR 144A5 US97690A1161 Wiwynn Corp. GDR S6 SE0017483175 ZAZZ Energy of Sweden AB7 FR001400E0A9 ALD S.A. BZRAnleihen1 US023135CP90 Amazon.com Inc.2 US023135CM69 Amazon.com Inc.3 FR001400EEX5 Arkéa Home Loans SFH S.A.4 XS2561748711 Metropolitan Life Global Funding I5 DE000A30V2U2 PCC SE6 BE6339419812 Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]7 US452327AP42 Illumina Inc.8 US452327AN93 Illumina Inc.9 US06417XAL55 The Bank of Nova Scotia10 CA89117F7G86 The Toronto-Dominion Bank