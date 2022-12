Im Zuge der Energiewende lösen erneuerbare Energien die fossilen Energieträger ab. Gut fürs Klima und ein Milliardengeschäft. Bereits in diesem Jahr gehörten die Solar-Titel zu den Gewinnern. Der aktuelle AKTIONÄR Top-Tipp ist selbst nach über 100 Prozent Plus ein klarer Kauf, denn da ist immer noch Luft nach oben. Die Nachfrage steigt und steigt, die Politik beflügelt - Solar wird weiter boomen. Bei welchem Wert DER AKTIONÄR weiteres Aufwärtspotenzial sieht, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe (49/22). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...